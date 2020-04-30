武漢肺炎疫情全球擴散，日本疫情升溫，防護裝備嚴重不足，台灣各界捐贈數萬件一次性拋棄式雨衣；福和會捐贈正規醫療防護裝備，於4月28日上機運往日本關西，為當地醫護人員提供及時雨。圖／擷自ANN網路新聞，民報合成

武漢肺炎疫情全球擴散，日本疫情升溫，首相安倍於4月7日發布「緊急事態宣言」，全國醫療防護裝備需求持續增加，其中關西地區相當吃緊，防疫最前線醫護人員缺乏最基本的防護裝備：口罩、防護衣、手套等，4月14日大阪市長松井一郎表示，第一線醫護人員防護裝備嚴重不足，以至於部分醫護人員竟需身著垃圾袋抗疫，因而沉痛呼籲各界：「大阪全體都在博命奮鬥中，雨衣不論顏色、款式、斗篷式也可，我們都很想要。」

僑居日本的京都大學醫學博士王輝生醫師，也是日本醫療法人輝生醫院理事長，長年在日本協助台日友好的交流，王輝生醫師對於大阪市長的呼籲，深覺「聞之實在令人鼻酸」，因而於4月15日在《民報》發表專文〈 對台灣同鄉的誠摯呼籲-發揮「人溺己溺」大愛精神 〉，希望台灣人民能夠發揮大愛精神，捐贈口罩、防護衣、手套，甚至是一次拋棄式塑膠雨衣，給予關西的醫護人員。

福和會 一向致力於加深台灣與美日盟邦之間的聯繫，去年於2019年12月14日舉辦「強化日本與台灣策略夥伴關係」國際論壇，邀請日本國際問題研究專家藤井嚴喜教授、前海上自衛隊護衛艦隊司令官金田秀昭將軍、前仙台市長梅原克彥、旅日台灣問題評論家林建良醫師蒞臨現場，並有前美國白宮首席策略長兼美國總統顧問班農(Steve Bannon)於百忙之際為大會預錄演講。

福和會理事長林逸民醫師身為台灣備受敬重的知名醫者，長年致力於提升醫療平等，對第一線醫護人員的需求感同身受，聽聞王輝生醫師的懇求後，立即倡議發起捐贈醫療物資援助日本，領頭發起會內募款購買醫療防護物資捐贈日本，並積極尋求可捐贈的物資。

由於王輝生醫師文章刊出後，獲得初步迴響，台灣各界已經捐贈數萬件一次性拋棄式雨衣，因此，福和會決定以捐贈正規醫療防護裝備為主。在疫情期間，由於政府密切管理醫療防護裝備以供台灣防疫需求，貨源並不容易取得，在福和會理事黃國欽醫師協助調度下，最終爭取到500件醫療防護衣，與1000頂防護面罩，以空運方式，於4月28日上機運往日本，為關西地區的醫護人員提供及時雨。

福和會此次捐贈，發揮雪中送炭的精神，為台日之間原本深厚的民間友誼更添增光輝，亦是代表台灣防疫成功，有餘力援助盟邦，相當於輸出台灣防疫成就，更增添台灣的國際地位。自王輝生醫師呼籲，理事長林逸民醫師響應倡議，至空運上機，不到2週，顯示台灣民間的活力與效率。福和會將繼續致力於深化台灣與美日以及所有盟邦之間的交流與互助，在民間為台灣的國際發展空間盡一份心力。

關於 福和會（Formosa Republican Association）

福和會宗旨在宣揚保守價值，對外致力於參與國際保守派交流，使台灣保守力量與全球保守組織接軌，對內提倡維繫小而少的政府治理、增進市場機制競爭、降低稅負促進經濟，並關注台灣民主自由價值。福和會於2018年12月10日宣布創立，籌備期即積極舉辦活動，於2019年6月29日召開成立會員大會，於2019年8月籌備完成開始正式運作。

福和會積極強化台灣與國際之間的聯繫，參與美國保守聯盟舉辦之CPAC 2019大會、日本保守聯盟主辦之J-CPAC 2019大會，於國內舉辦多場研討會，並於2019年12月14日舉辦「強化日本與台灣策略夥伴關係」國際論壇，美國總統顧問班農(Steve Bannon)發表預錄演講，藤井嚴喜、金田秀昭、梅原克彥、林建良等多位日本友台保守派領袖到場。

福和會理事長林逸民醫師，為享譽全球的眼科醫師，美國終身眼科學院院士、美國外科學院院士，曾任馬偕醫學院董事長、馬偕醫護管理專科學校董事長；致力於醫療平等，繼承岳父「台灣史懷哲」陳五福醫師的志業，擔任五福眼科診所院長；畢生投注心力協助台灣民主發展，曾任第三屆國民大會代表。