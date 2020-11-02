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每日國際焦點

日本擔憂國家安全，政府無人機採購排除中國供應鏈。

法國尼斯襲擊案兇手為21歲突尼西亞人，偷渡至義大利小島蘭佩杜薩，義大利政府釋放偷渡客使得他能自由抵達法國。

多尼加將把大使館遷到耶路撒冷，即承認以色列首都為耶路撒冷，以色列表示歡迎。蘇丹與美國簽下協議，恢復主權豁免。

7級地震侵襲土耳其、希臘，土國有35死，希臘2死。搜救進行中。

日本

擔憂國家安全，日本政府無人機採購排除中國供應鏈。

巴基斯坦

總理宣布喀什米爾設省，激怒印度。

泰國

黃衫軍集結支持王室。

菲律賓

強烈颱風天鵝侵襲，撤離近百萬人。但仍有10死3失蹤。

法國

突尼西亞調查法國尼斯襲擊案。襲擊案兇手為21歲突尼西亞人，偷渡至義大利小島蘭佩杜薩，義大利政府釋放偷渡客使得他能自由抵達法國。

法國警方拘留6名尼斯襲擊案關係人。

里昂發生槍擊東正教神父案，原因仍在調查中。

印尼譴責暴行，但也警告馬克宏言論侮辱了伊斯蘭。

巴基斯坦、孟加拉、巴勒斯坦都有抗爭者抗議法國總統馬克宏。

巴基斯坦警方為驅散逼近法國使館的抗爭群眾發射催淚瓦斯。

亞美尼亞、亞塞拜然

兩國同意緩和衝突，但又互相指控轟炸平民住宅區。

俄羅斯

韃靼共和國發生16歲青年持刀試圖縱火警局，遭警方擊斃。

防疫醫院起火，150人撤離。

英國

疫情使倫敦大眾運輸虧損累累，政府將撥出17億英鎊資助。

希臘

希臘敦促土耳其停止東地中海油氣探勘。

馬其頓

保加利亞要北馬其頓承認立國基礎與語言來自保加利亞，否則就要防礙北馬其頓加入歐盟。

加拿大

魁北克發生24歲青年揮舞武士刀隨機砍人，2死5傷。

因為醫療領域為主的勞動力缺乏，將提高移民人數目標。

委內瑞拉

無懼於哥倫比亞疫情，委內瑞拉人湧入哥倫比亞逃離貧窮。

薩爾瓦多

暴雨造成山崩7死30多失蹤。

以色列

多明尼加將把大使館遷到耶路撒冷，以色列表示歡迎。

蘇丹

與美國簽下協議，恢復主權豁免。

阿拉伯聯合大公國

美國將出售50架F35給阿聯。

土耳其

7級地震侵襲土耳其、希臘，土國有35死，希臘2死。搜救進行中。

希臘總理與土耳其總統艾爾段通話為地震受難者致悼。

奈及利亞

美國海豹特種部隊救出遭綁架美國公民。

伊朗

美國表示攔截伊朗送往葉門的飛彈。並表示先前攔截沒收伊朗送往委內瑞拉的石油已經售出。

伊拉克

天然氣管線爆炸造成3死51傷。

象牙海岸

選舉衝突造成至少5死。

民主剛果

伊斯蘭國承認犯下殺害18人的教堂攻擊事件。