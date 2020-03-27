美國總統川普26日簽署由國會議員提出的「台北法案」（TAIPEI Act），此法案主要是強化台美夥伴關係，包括美國支持台灣鞏固邦交等。示意圖/取自川普推特

美國總統川普26日簽署由國會議員提出的「台北法案」（TAIPEI Act），此法案主要是強化台美夥伴關係，包括美國支持台灣鞏固邦交，與其他國家發展非正式夥伴關係，支持台灣參與國際活動，推動雙方經濟貿易談判等。

台北法案為參議院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）等人去年5月主導的「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱TAIPEI Act「台北法案」），經委員會審查後，參院院會10月29日一致同意通過；參院版在10月底送交眾院委員會審查後，本月4日提交眾院表決通過，11日參院再度一致同意確認兩院版本一致，16日送白宮，川普26日簽署生效。

根據法案內容，國會意見認為美國政府應支持台灣強化與印太地區及全世界各國的正式外交關係及非正式夥伴關係；對於顯著強化、增進或升級與台灣關係的國家，應研議以適當及符合美國利益的方式，提升美國與該等國家的經濟、安全及外交交往。

法案內容強調，對於嚴重損害台灣安全與繁榮的國家，考慮美國外交政策利益之立場，並與國會諮商過後，可考慮調整美國與他國交往的原則。

有關經貿部分，則因美國是台灣第二大貿易夥伴，台灣為美國第11大貿易夥伴。強化經濟關係將有助美台雙方經濟成長；若美國貿易談判代表要強化美台雙邊貿易經濟關係，需與國會進行諮商。

至於參與國際組織方面，國會認為，美國政府應適當爭取台灣在國際組織上的參與權利，包括會員或觀察員身分。