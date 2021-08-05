向來傾向於對中國採取「羈縻」（Accommodation）政策的新加坡總理李顯龍，昨天終於講了一句比較現實性的話。他說未來世局「東昇西降」，亦即「中國崛起」、「西方沒落」的看法是錯誤的。

5年前我到葡萄牙旅遊，曾參觀了里斯本的航海博物館，葡萄牙人在博物館內一幅巨大的世界航海地圖旁邊註解說，什麼「全球化」？我們葡萄牙人500年前就開始了。

1498年葡萄牙人達伽馬（Vasco da Gama）航海抵達印度，是人類足可比擬登月的劃時代大事。不要小看達伽馬的成就，歐洲人或白人主宰世界是從這裡開始。他們船堅砲利不以打趴非歐洲、非白人為已足，他們還要用西方的標準來形塑世界。這西方標準代表西方在商務及科技上的絕對優勢，而科技則區別了哪些國家是「已開發」哪些是「開發中」。

中國是依附西方體系的開發中國家

中國GDP雖有飛躍成長，仍是一個依附在西方體系的開發中國家。你可能是看到中共的龐大科技投資、龐大的人力，但至今仍產生不出什麼諾貝爾科學獎。中國的工業是替美日歐作嫁的，如是供應內需，也是靠美日歐的「技術合作」。你要與我軍事對抗嗎？不要戰爭還沒開打，工廠就先關了一大半。

我們現在看到的世界地圖，是在達伽馬航抵印度後，慢慢成形，歐洲白人陸續佔據了地表最大、最肥的幾塊：南北美洲、澳紐以及西伯利亞，地廣人稀的中亞也有500萬白人，仍然是歐洲強權俄羅斯的後院。氣候宜人的非洲南部以前也是白人掌控，後來才給黑人治理。全球糧食、能源、重要礦產，都控制在白人手中。黃種人要翻身也難。

今天的美國霸權基本上是以白人地盤為基礎，日、台、韓是「假白人」，也是美國全球軍事同盟的一環。你要說「西方沒落」或「美國沒落」，首先要看美國60幾個軍事盟友有無「分崩離析」，就像古羅馬帝國一樣，若無分崩離析就不必擔心或期待。

天下大勢不是「西風壓倒東風」，就是「東風壓倒西風」。前者500年就開始了。所謂「東昇西降」不具現實性，那是毛澤東式的浪漫語言。