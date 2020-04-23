敦睦艦隊爆發武漢肺炎群聚感染，外界指責聲浪不斷，行政院長蘇貞昌今天(23日)在行政院會強調，發生敦睦艦隊磐石艦的事情，「讓我們非常意外，非常痛苦」。圖/取自行政院網站

敦睦艦隊爆發武漢肺炎群聚感染，國防部危機處理受到外界質疑，行政院長蘇貞昌今天(23日)在行政院會強調，政府防疫一直戰戰兢兢，發生敦睦艦隊磐石艦的事情，「讓我們非常意外，非常痛苦」，希望盡快找出缺失及沒有到位的地方，痛定思痛、亡羊補牢。

蘇揆說，防疫團隊堅守112天，人人都要顧好自己的陣地；敦睦艦隊必須為保國衛民做長程的演訓，且國人都給予支持與肯定，可是這一次在防疫的工作上，確實有許多缺失、沒有到位，已經請政務委員羅秉成，一定要儘快就艦艇防疫規範、作業，在整個航程上的要求、回報，和艦指部如何通聯管制、回國後如何下船、出港等等的作業，每一個細節、每一個點都要查核清楚，找出缺失及沒有到位的地方，痛定思痛、亡羊補牢。

蘇貞昌強調，在演訓過程中，對於防疫沒有碰過或其他情況不到位之處，一定藉這一次查核清楚，並且立刻補位、立刻做好，國人也才能安心，官兵也才能安全；希望國防部完全配合，讓作業不要再有任何破口。

蘇貞昌說，每次院會都會提醒各首長做好疫控，特別是有前車之鑑的、其他國家已經出現過的大規模群聚感染事件的(比如宗教活動、長照機構、移工宿舍、艦隊軍隊、監所等)，更應該要注意提防。就算不幸出現危機，也一定要將損害控制到最小，絶不能因為一個失誤，成為全國防疫的破口。

蘇貞昌再度要求各首長，切忌因為擔心疫情被發現而有所隱匿，這樣只會失去危機控管的先機，讓疫情更加嚴重且難以收拾。