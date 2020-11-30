多數民眾不認同民進黨開放美豬政策，卻不會因此支持國民黨，因為國民黨的國家定位問題讓主流民意不接受。示意圖／擷自中國國民黨臉書

行政院長蘇貞昌於27日赴立院進行施政報告並接受總質詢，但中國國民黨團杯葛議事，持續抗議，並吹哨、鳴汽笛，更準備大量豬內臟潑灑在議場，轉眼間立院上演全武行，場面相當混亂。事後民進黨團痛批中國國民黨是「沒有大腦的政黨」，不少網友也認為藍營此舉實屬不妥，紛紛在網路上開酸批評。

雖然有不少民眾不認同中國國民黨的舉動，然而退將于北辰卻在網路節目《94要客訴》中指出，今天中國國民黨會有此舉是因為藍營正處於關鍵轉型期，聲稱過去大家對藍營印象一直都是「溫良恭謙讓」，支持者更直批藍營「只會文質彬彬、不會戰鬥、拿不出在野黨的態度」，于北辰表示，中國國民黨這一波抗爭雖然很驚悚，「但是如果不做，民調會更慘」。

行伍出身的人，所接觸的人多數屬政治意識較強烈的人，不能體會多數民眾並不喜歡強烈的抗爭，若是多數民眾喜歡劇烈的抗爭，1986年成立的民進黨就快速執政了，目前的綠色小黨也會在短期內變成大黨，可是早期的民進黨及目前的綠色小黨，只吸收一些深綠民眾，與中性民眾的距離太遠，成長不易。

中國國民黨的確遇上空前的困境，就算選民不認同民進黨的政策，也不會與中國國民黨發生共鳴。中國國民黨用盡全力圍剿美國萊豬，而且成果不錯，雖然民進黨積極防守，然而多數民眾是反對美國萊豬，蘇貞昌的民調下降不小，執行美國萊豬的政策當然是原因之一，可是真正政策主導且代表民進黨的蔡英文民調還是不低，代表主流民意反美國萊豬卻不反民進黨，這是很奇怪的現象。

國民黨反萊豬民眾不埋單

中國國民黨的反美國萊豬運動搭上秋鬥的班車走上街頭，用盡全力動員群眾投入，可是讓人感到驚訝的，群眾竟然不能站滿凱道。成功的群眾運動不只擠滿凱道，還延伸到中山南路、信義路、仁愛路。有藍營民嘴解釋，有很多反美國萊豬的人沒有出席群眾大會，這根本是廢話，任何群眾運動，怎麼可能所有認同者都出席。

顯然的，反美國萊豬民眾雖然佔多數，可是多數人並沒有與中國國民黨的反萊豬起共鳴，其原因是秋鬥是將很多政治運動集合在一起，變成反民進黨運動，很多反美國萊豬的民眾對反民進黨不感興趣，因而不與秋鬥起共鳴，這是中國國民黨的危機。該黨能做的，只有先凝聚同溫層的深藍民眾。

這是奇怪的現象，多數民眾不認同民進黨政策，卻不會因此支持中國國民黨，必定有特殊因素促使民眾不接受中國國民黨，因為中國國民黨的國家定位問題讓主流民意不接受，即使他們不接受民進黨的政策，也不會支持中國國民黨。

台灣主流民意是積極反共，中國國民黨不只不能反共，連切割中國共產黨都有困難，促使中性選民拋棄該黨，目前該黨只能退守深藍區相互取暖。



很多反美國萊豬的民眾對反民進黨不感興趣，因而不與秋鬥起共鳴，這是中國國民黨的危機。圖／擷自中國國民黨臉書