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每日國際焦點

加薩走廊衝突加薩已經228死，以方12死，哈瑪斯總計已經發射4,000發火箭，以色列則摧毀加薩450棟建築物。

中國宣布全面封鎖加密貨幣交易後，各大加密貨幣大跌。

中國怒稱美國軍艦行駛台灣海峽是破壞穩定。美國第七艦隊所屬阿利·伯克級，柯蒂斯·威爾伯號驅逐艦18日穿過台灣海峽。

8,000偷渡客進入西班牙飛地休達，其中三分之二遭遣返，仍有許多偷渡客試圖闖越邊境圍牆，遭摩洛哥軍警驅離後，就往海邊想游到休達海岸，岸上迎接的是西班牙士兵，隨即逮捕遣返。休達責怪摩洛哥是因為西班牙允許西撒哈拉獨立主義叛軍波利薩里奧陣線領袖Brahim Ghali前往西班牙就醫，故意放鬆邊界管制引來大批偷渡客，摩洛哥人權部長則表示即使如此也是天經地義，西班牙竟然接納對摩洛哥持槍相向的集團頭頭，還期望摩洛哥什麼? 西班牙中央政府則不責怪摩洛哥，表示摩洛哥是好友，西班牙接受Brahim Ghali純為了他需要就醫的人道考量。西班牙法院將傳喚Brahim Ghali調查反戰爭罪嫌。摩洛哥已召回駐馬德里大使諮詢。

日本

疫情嚴峻，緊急事態追加北海道、岡山縣及廣島縣，目前緊急事態地區共9都道府縣。

中國

中國宣布全面封鎖加密貨幣交易後，各大加密貨幣大跌。

維吾爾及西藏人權組織呼籲抵制中國冬奧。

中國怒稱美國軍艦行駛台灣海峽是破壞穩定。美國第七艦隊所屬阿利·伯克級，柯蒂斯·威爾伯號驅逐艦18日穿過台灣海峽。

新加坡

嚴詞抨擊印度反對黨政治人物德里首席部長Arvind Kejriwal聲稱是新加坡變種病毒危害印度，新加坡目前流行的病毒株是最早發現於印度的印度變種病毒，印度外長也抨擊Arvind Kejriwal不負責任。

印度

熱帶氣旋Tauktae侵襲古吉拉特邦馬哈拉施特拉邦，陸上62死，海上油田駁船翻覆已26死，49失蹤搜救中。

Biological E.在本身疫苗之外，也將生產嬌生疫苗，尋求年產能6億劑。

印度停止出口疫苗造成COVAX計畫大亂，非洲國家將可能無法取得疫苗。

研究顯示高達三分之二印度人染疫。

孟加拉

與尼泊爾因為印度停止疫苗出口而亟需美、加疫苗支援。

歐盟

同意開放接種疫苗外國人入境。

英國

3月房地產大漲10.2%。

4月通貨膨脹倍增，消費者物價指數上漲1.5%，3月為0.7%。

英國越來越有信心疫苗對印度變種病毒有效。

俄羅斯

表示提供協助解決亞美尼亞與亞塞拜然的邊界糾紛。

美國

UNIQLO 因為使用新疆棉，1月時品牌上衣遭美國海關阻擋。

德州州長簽署禁止懷孕6周以後墮胎。

貝佐斯的藍色起源第二輪拍賣上太空船票，最高票價240萬美元。

前紐約市長魯迪·朱利安尼之子安德魯‧朱利安尼宣布參選紐約市長。

哥倫比亞

抗爭持續進入第四周。

薩爾瓦多

多位官員遭美國列為貪腐之後，決定改投中國懷抱，落實兩國2019年的企業協定。

委內瑞拉

哥倫比亞革命軍前領袖Jesus Santrich，在委國國內搭乘卡車時，遭哥國部隊攻擊擊斃。

柴油短缺造成農作無法收成與播種耕種。美國民主黨國會議員不譴責委內瑞拉左派獨裁者馬杜羅，反而是要求美國政府解除貿易制裁。82.3%首都居民收入不足以買家庭所需食物。

以色列

加薩走廊衝突加薩已經228死，以方12死，哈瑪斯總計已經發射4,000發火箭，以色列則摧毀加薩450棟建築物。

美國反對法國在聯合國提案安理會出面解決加薩走廊衝突。

美國民主黨議員在國會提案阻擋軍售以色列。

黎巴嫩

外長失言風波後辭職。

加薩衝突以來，第3次向以色列發射火箭，4枚火箭1枚遭攔截，1枚落在空地，2枚落海。以色列砲轟還擊。

沙烏地阿拉伯

投資10億美元支持非洲疫後復甦。

科威特

召見黎巴嫩大使抗議黎國外長抨擊遜尼派國家的不當發言。

伊朗

因中國購油需求縮減，5月時油出口下跌。

支持巴勒斯坦人與以色列交戰。

阿富汗

美國希望國際力量在美軍撤離後保護喀布爾機場。

摩洛哥

8,000偷渡客進入西班牙飛地休達，其中三分之二遭遣返，仍有許多偷渡客試圖闖越邊境圍牆，遭摩洛哥軍警驅離後，就往海邊想游到休達海岸，岸上迎接的是西班牙士兵，隨即逮捕遣返。休達責怪摩洛哥是因為西班牙允許西撒哈拉獨立主義叛軍波利薩里奧陣線領袖Brahim Ghali前往西班牙就醫，故意放鬆邊界管制引來大批偷渡客，摩洛哥人權部長則表示即使如此也是天經地義，西班牙竟然接納對摩洛哥持槍相向的集團頭頭，還期望摩洛哥什麼？西班牙中央政府則不責怪摩洛哥，表示摩洛哥是好友，西班牙接受Brahim Ghali純為了他需要就醫的人道考量。西班牙法院將傳喚Brahim Ghali調查反戰爭罪嫌。摩洛哥已召回駐馬德里大使諮詢。

查德

軍警驅散反軍政府示威。

福和會官方網頁：www.fratwn.org