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每日國際焦點

美國取消超過千個中國學生與學者簽證，斷絕他們偷取美國研究資料，中國官媒為此叫囂，美國國務卿蓬佩奧回擊。

歐盟延長對俄國吞併克里米亞的制裁。

歐盟要求英國放棄無協議脫歐的計畫，英國拒絕。

希土衝突使得歐盟延後對白俄羅斯制裁。歐盟面對一連串周邊外交事件已經顯得力不從心。

阿富汗政府與塔利班將於12日起在卡達談判。美國國務卿蓬佩奧將參與。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

日本

印度與日本 簽訂 軍事基地交互支援協定。

中國

美國 取消 超過千個中國學生與學者簽證，禁止入境以斷絕他們偷取美國研究資料。

中國官媒為此叫囂，美國國務卿蓬佩奧 回擊 人民日報不敢刊出美國大使文章，是害怕言論自由與深度辯論。

澳洲

新南威爾斯州左右聯合政府因為 無尾熊保育政策 分歧發生政爭，媒體稱無尾熊戰爭。

泰國

醫院、企業 遭駭客入侵 鎖定資料勒贖攻擊。

俄羅斯

歐盟 延長 對俄國吞併克里米亞的制裁。

美國可能對Navalny案相關人士或企業 制裁 。

英國

歐盟 要求 英國放棄無協議脫歐的計畫，英國拒絕。

邱吉爾雕像 遭左派虛無破壞分子噴漆稱他為種族主義者。

比利時

2017年法蘭德斯為了保護動物權，立法規定所有動物屠殺前都應先經電擊，但此法將使猶太與穆斯林儀式變得非法。歐盟2009年相關立法則有宗教例外。歐盟顧問 建議 歐盟為了尊重多元價值，應推翻比利時法律，此舉顯示左派理念自相矛盾的可笑結果，為此試圖干預主權國家，更顯示左派價值終會傾向極權專制的特性，如海耶斯《通往奴役之路》所預言。

德國

德國在波蘭邊界附近 確認 野豬感染非州豬瘟。南韓宣布禁止德國豬肉進口。中國也可能禁止德國豬肉進口，中國2019年進口德豬總值12億美元。2020年前4個月出口15.8噸，總值4.24億歐元。

調查顯示德國人 害怕 川普超過疫情。

希臘

希土衝突 使得歐盟延後對白俄羅斯制裁。歐盟面對一連串周邊外交事件已經顯得力不從心。

法國總統馬克宏 尋求 歐盟對土立場一致。

希臘稱歐盟要對土國 採取 有嚴厲制裁。

歐盟警告土耳其 恢復 談判不然就準備接受制裁。

美國

美國 8月生產者價格指數微增0.3% ，超出市場預期。

親俄烏克蘭商人Andriy Derkach因為涉拜登之子關說案，被視為影響美國大選而 遭制裁 。

加拿大

警方 破獲 利用直升機低飛躲避偵查，從加拿大偷運大麻到美國的運毒集團。

墨西哥

44歲記者疑因報導黑幫犯罪遭報復謀殺砍頭。 墨西哥成為全球記者風險最高國家 ，2019年全球記者遭謀殺案件半數在墨西哥。

黎巴嫩

貝魯特 發生 大火，無人傷亡。

利比亞

歐盟艦隊 攔截 阿聯船隻，懷疑該船違反禁運打算運航空燃油航往利比亞。

國家石油公司 表示 武裝民兵6日進入撒哈拉沙漠油田與安全部隊交火1死。

班加西因缺電 、生活困難發生抗爭。

伊拉克

美國總統川普 表示 將在短時間內撤軍到剩2000人。

阿富汗

政府與塔利班 將於12日起在卡達談判 。阿富汗政府帶著塔利班要求的6名囚犯前往卡達。

法國對阿富汗政府 為了談判將釋放殺害法國公民囚犯 表達嚴重抗議。

美國國務卿蓬佩奧 將前往杜哈參與阿富汗內戰談判 。

伊朗

軍方於波灣海事交通要道荷姆茲海峽 舉辦年度軍事演習 。

2艘伊朗油輪 繞過好望角進入大西洋準備前往委內瑞拉。

伊拉克

丹麥於巴格達 開設大使館 。

民主剛果

民兵攻擊 死亡人數增加至53人。

奈及利亞