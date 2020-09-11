●印太●歐俄●美洲●亞非●
........................................................................................................................................................................................
每日國際焦點
美國取消超過千個中國學生與學者簽證，斷絕他們偷取美國研究資料，中國官媒為此叫囂，美國國務卿蓬佩奧回擊。
歐盟延長對俄國吞併克里米亞的制裁。
歐盟要求英國放棄無協議脫歐的計畫，英國拒絕。
希土衝突使得歐盟延後對白俄羅斯制裁。歐盟面對一連串周邊外交事件已經顯得力不從心。
阿富汗政府與塔利班將於12日起在卡達談判。美國國務卿蓬佩奧將參與。
詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦
日本
印度與日本簽訂軍事基地交互支援協定。
中國
美國取消超過千個中國學生與學者簽證，禁止入境以斷絕他們偷取美國研究資料。
中國官媒為此叫囂，美國國務卿蓬佩奧回擊人民日報不敢刊出美國大使文章，是害怕言論自由與深度辯論。
澳洲
新南威爾斯州左右聯合政府因為無尾熊保育政策分歧發生政爭，媒體稱無尾熊戰爭。
泰國
醫院、企業遭駭客入侵鎖定資料勒贖攻擊。
俄羅斯
歐盟延長對俄國吞併克里米亞的制裁。
美國可能對Navalny案相關人士或企業制裁。
英國
歐盟要求英國放棄無協議脫歐的計畫，英國拒絕。
邱吉爾雕像遭左派虛無破壞分子噴漆稱他為種族主義者。
比利時
2017年法蘭德斯為了保護動物權，立法規定所有動物屠殺前都應先經電擊，但此法將使猶太與穆斯林儀式變得非法。歐盟2009年相關立法則有宗教例外。歐盟顧問建議歐盟為了尊重多元價值，應推翻比利時法律，此舉顯示左派理念自相矛盾的可笑結果，為此試圖干預主權國家，更顯示左派價值終會傾向極權專制的特性，如海耶斯《通往奴役之路》所預言。
德國
德國在波蘭邊界附近確認野豬感染非州豬瘟。南韓宣布禁止德國豬肉進口。中國也可能禁止德國豬肉進口，中國2019年進口德豬總值12億美元。2020年前4個月出口15.8噸，總值4.24億歐元。
調查顯示德國人害怕川普超過疫情。
希臘
希土衝突使得歐盟延後對白俄羅斯制裁。歐盟面對一連串周邊外交事件已經顯得力不從心。
法國總統馬克宏尋求歐盟對土立場一致。
希臘稱歐盟要對土國採取有嚴厲制裁。
歐盟警告土耳其恢復談判不然就準備接受制裁。
美國
美國8月生產者價格指數微增0.3%，超出市場預期。
親俄烏克蘭商人Andriy Derkach因為涉拜登之子關說案，被視為影響美國大選而遭制裁。
加拿大
警方破獲利用直升機低飛躲避偵查，從加拿大偷運大麻到美國的運毒集團。
墨西哥
44歲記者疑因報導黑幫犯罪遭報復謀殺砍頭。墨西哥成為全球記者風險最高國家，2019年全球記者遭謀殺案件半數在墨西哥。
黎巴嫩
貝魯特發生大火，無人傷亡。
利比亞
歐盟艦隊攔截阿聯船隻，懷疑該船違反禁運打算運航空燃油航往利比亞。
國家石油公司表示武裝民兵6日進入撒哈拉沙漠油田與安全部隊交火1死。
班加西因缺電、生活困難發生抗爭。
伊拉克
美國總統川普表示將在短時間內撤軍到剩2000人。
阿富汗
政府與塔利班將於12日起在卡達談判。阿富汗政府帶著塔利班要求的6名囚犯前往卡達。
法國對阿富汗政府為了談判將釋放殺害法國公民囚犯表達嚴重抗議。
美國國務卿蓬佩奧將前往杜哈參與阿富汗內戰談判。
伊朗
軍方於波灣海事交通要道荷姆茲海峽舉辦年度軍事演習。
2艘伊朗油輪繞過好望角進入大西洋準備前往委內瑞拉。
伊拉克
丹麥於巴格達開設大使館。
民主剛果
民兵攻擊死亡人數增加至53人。
奈及利亞
醫師暫停罷工等待政府回應。