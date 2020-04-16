武漢肺炎何時可以結束，雖然還言之過早，但台灣於4月14日零確診，似乎可以把它視為防疫工程第二階段的結束。接下來就要看，國內外、境內、境外夾雜的挑戰與衝擊。從1月21日第一起案例，到13日的第393 例共歷84天。3月9日第一次零確診，象徵第一階段對抗來自中國疫情的段落；當時有45例，而後36天共增加348、是來自中國及世界各地境外、當然也包括台灣境內的確診案例。清明節連假沒有給台灣抗疫工作釀成大災難，總算讓戰疫前線指揮官陳時中部長，鬆了一口氣得以喘息。

當天美國川普總統宣布，因世界衛生組織管理不善，且掩蓋新冠肺炎傳播，所以要求行政部門停止對世衛組織的捐助，這是世衛所能拿到的最大筆捐款，大約是中國的十倍多。他指責世衛在疫情剛開始，給全世界錯誤指導，讓很多國家未能及時、徹底、有效關閉國境，實施對中國大陸的旅行限制，導致瘟疫大流行。更離譜的是，由譚德塞所領導的世衛組織，長期來過份地挾中自重，以中國為核心嚴重向中傾斜，一路掩蓋中國疫情，還盛讚中國防疫資訊的透明度，真是顛倒是非欲蓋彌彰。

中國疫情首見於2019年12月30日，李文亮醫生在自己微信與同行交流，認為出現類似SARS病例提醒同行注意保護，成為冠狀病毒病疫情「吹哨者」，但卻於今年1月3日被其轄區派出所，因他「在網際網路上發布不實言論」提出警示和訓誡。

1月5日世界衛生組織表示，不建議為了防疫進行任何的旅遊或貿易限制。1月14日世衛說，依據中國的初步調查，目前並沒有證據證明武漢肺炎會人傳人。1月20日中國防疫專家鐘南山表示，疫情肯定出現人傳人感染。1月23日譚德塞說，武漢肺炎在中國的確是緊急事件，但目前尚未成為全球性的公共衛生緊急事件。1月28日譚德塞視察中國後說，不建議各國從武漢撤僑，並稱讚對中國政府防疫能力充滿信心。1月30日宣布發生「國際公共衛生緊急事件」，譚德塞說：「這個宣告不是對於中國投下不信任票。相反的，世衛持續對於中國控制疫情的能力保有信心」、「中國政府控制疫情的出色措施值得稱頌」、「要不是中國政府為了保護其人民和世上其他人類所做的努力，在中國以外的地方會看到更多案例和死亡」、「中國對於透明度的承諾以及對其他國家的支持，也同樣令人驚豔」。

世衛配合中國演出

2月5日世衛呼籲所有國家不要沒必要地限制國際旅遊和貿易，這些限制會造成恐懼和污名，卻沒給公眾健康帶來好處。2月11日世衛宣布，疾病正式命名為「COVID-19」。秘書長譚德塞表示：「我們必須找到一個不代表地理位置、動物、個人或人群的名稱，並且該名稱也得很明顯和疾病有關」、「名稱很重要，可以防止使用其他可能不準確或帶有污名化的名稱」。但它卻被國際社會解讀為China Originated Virus in December 2019即2019年12月源自中國的病毒COVID-19。2月24日世衛高級顧問布魯斯艾佤在北京的記者會盛讚中國防疫隔離很成功，想對武漢人說：「全世界都欠你們」。2月28日世衛拒認是「大流行」。譚德塞稱讚中國新增確診數大幅下降，表示當前仍有機會控制疫情：「我們最大敵人不是病毒，而是恐懼、謠言及污名化」。3月2日譚德塞重申，仍有時間阻止武漢肺炎在全球蔓延。他依然拒絕把目前全球爆發情況形容為大流行「大流行」（pandemics），認為仍沒有證據支持出現這種狀況。

3月7日譚德塞感謝中國捐贈大約 6 億台幣給世界衛生組織共同對抗武漢肺炎。當天世衛也仍拒絕宣布疫情已進入「大流行」病（pandemics）階段。3月11日譚德塞宣布，武漢肺炎「可被描述為大流行病」。3月30日世衛執行主任麥克萊恩說：「目前沒有確切證據證明大眾戴口罩可能帶來好處。」

4月8日譚德塞在記者會上花三分鐘痛罵台灣，說受到了來自台灣的謾罵、種族歧視，並指責台灣外交部視而不見、對他人身攻擊。外交部回應，台灣是成熟及高素養的先進民主國家，絕無鼓動民眾人身攻擊，更不可能發表種族歧視言論。蔡英文總統回應說，台灣向來反對任何形式的歧視，我們長年被排除在國際組織之外，比誰都知道被歧視和孤立是什麼滋味。

世界衛生組織的宗旨是：「使世界各地的人们盡可能獲得高水平的健康。」其職能包括：促進流行病和地方病的防治；提供和改進公共衛生，疾病醫療和有關事項的教學與訓練；和推動確定生物製品的國際標準。但是，在秘書長譚德塞荒腔走板的操盤下，使原本可以即時防範的武漢肺炎，終釀成禍及全球的中國病毒、或稱中共病毒大流行病。是誰使然？當然是習近平的隱瞞，和譚德塞的一路掩護吹捧中國、誤導國際社會，終致星火燎原、全球淪陷盡成疫區。

在這次疫情的衝擊下，一向文明先進的歐洲，如義大利、西班牙、德國、法國、英國，及美國紐約，屍體遍地死傷慘重。過去無所不摧的航母飛彈，在病毒的襲擊下紛紛棄甲斷羽而歸。腰纏萬貫的商賈，不堪家人相繼罹難，也跳樓了斷塵緣。王公伯侯雖能召喚最先進的醫療，卻也無法逃避集體中鏢確診。世人於是不盡思索，何處是安樂居所？今日科技先，環球一時間；病毒千里遠，忽焉在眼前。世人擇善居，鄰里自然聚；都城或野地，社交安全距。我們又彷彿，回到往昔日；雞犬聲相聞，小國寡民居。什伯器不用，重死不遠徒；舟輿無所乘，甲兵無所陳。放眼地球村，瘟疫逼人徙；自古人勝天，一路邁向前。

中國全球搜括防疫物資

為了防毒抗疫，人人都必須謹記：勤洗手、帶口罩及保持適當的社交距離，當然少不了務實的自主隔離。口罩是當下抗疫必備的最佳武器，可惜過去無人在意，任憑世界工廠、中國肆意發派配給。一直到這次，中國於疫情期間，收刮盡全球庫存，致使疫情來襲時，無罩可買、無罩可帶的窘境。才意識到，原來這是維護國人命脈的戰略物資，必須自給自足。於是各國開始啟動國家生產法，成立國家口罩隊、國家呼吸器隊，相信所有國家很快就能站起、回復往昔，重新再出發。美國社會尚未施行全民健保，所以剛開始人民不知何處求診，後來政府展開得來速診斷並提供治療，同時也獲得州政府及聯邦政府發放雙重急難救助金，使疫情對人民及社會的衝擊降到最低，有跡象顯示社會已逐步回復穩定。或許這會是美國重新思考規劃，建立全民健保的契機。

最近國際社會紛紛報導，台灣這次抗疫成功，同時也感謝台灣雪中送碳，在疫情襲擊最嚴厲的時刻，送來口罩及呼吸器。美中不足唯一的遺憾是，國際社會不解，為什麼台灣的救生物資，是交由名叫華航的中國航空公司來運送，而不是他們所崇拜景仰的台灣航空公司。難不成台灣沒有自己的飛機，或真的如譚德塞所指，台灣是屬於中國、或歸中國管轄？台灣是一個開放民主的社會，「華航正名」相信台灣人民和政府，很快地會給國際社會一個明確的答案。是不能改、不願改、還是不敢改，為什麼？

台灣社會果真是文化多元蓬勃，無奇不有、怪事連連，就連最大的反對黨，也自稱是屬於中國的政黨，名叫中國國民黨。不知他們是想有朝之日，還要班師回京重行視事、統治蒙古和九大神州。只不知中國人民是否會認同，或只是想替中國通風報信幫北京當旗手，或只是想狐假虎威戲弄台灣人民？其實就連台灣的第二大反對黨、台灣民眾黨也不遑多讓。他們急於向北京示好表態，竟然公開叫陣要陳時中卸下指揮官下台。柯文哲不時模糊、任何有關台灣主權議題，從來不敢向北京說不，唯命是從，所想的就是取代中國國民黨，成為北京在台的最愛。

這次武漢肺炎中國病毒蔓延，意外地讓台灣榮登國際舞台，讓台灣人民看清楚自己、所處的國際主客觀環境，也看透了一些無恥政客的嘴臉。台灣自1895年，經由馬關條約割讓給日本後，就與中國永久脫離關係一刀兩段。中國根本就拿不出任何法理文件或國際條約，可以證明台灣與它的從屬關係。然而台灣是否已準備好要參與國際、如何參與、以啥名字、要何去何從，那就要看台灣人民的集體意志和智慧了。台灣加油！