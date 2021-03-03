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每日國際焦點

印度準備提出補貼，保證特斯拉印度生產成本低於中國，吸引特斯拉至印度設廠。

俄羅斯因納瓦尼案，遭美國於2日宣布制裁7名政府官員，以及14家與俄國生化試劑生產相關機構，包括13家企業與1個研究機構。歐盟也同步制裁4名俄國普丁親信官員。

由波音在澳洲打造的「忠誠僚機」無人機27日首航，機身11.6公尺，航成3,704公里，可攜帶武器，也可為有人戰機抵擋攻擊成為盾牌。澳洲已投注4,000萬澳幣，之後還會再投入1.15億澳幣，為皇家澳洲空軍採購3架忠誠僚機，之後相關技術將用於波音為美國空軍打造的Skyborg原型機。

以色列國防部長2日表示將與波灣阿拉伯國家建立「特別國防安排」共同對付伊朗。

澳洲

半世紀以來首度於澳洲設計生產軍事戰機，由波音在澳洲打造的「忠誠僚機」無人機27日首航，機身11.6公尺，航成3,704公里，可攜帶武器，也可為有人戰機抵擋攻擊成為盾牌。澳洲已投注4,000萬澳幣，之後還會再投入1.15億澳幣，為皇家澳洲空軍採購3架忠誠僚機，之後相關技術將用於波音為美國空軍打造的Skyborg原型機。

印度

準備提出補貼，保證特斯拉印度生產成本低於中國，吸引特斯拉至印度設廠。

緬甸

東協線上峰會對緬甸問題無結論。

泰國

總理研究疫苗護照以復興觀光業。

俄羅斯

因納瓦尼案，遭美國於2日宣布制裁7名政府官員，以及14家與俄國生化試劑生產相關機構，包括13家企業與1個研究機構。歐盟也同步制裁4名俄國普丁親信官員。

歐盟

因為疫苗施打速度太慢，考慮之後對新款疫苗採取緊急通過。

法國

至2月28日，所收到的阿斯特捷利康疫苗，只施打了24%，相對的輝瑞BNT疫苗打了82%，莫德納疫苗打了37%。阿斯特捷利康疫苗不受法國人信任。半數長照人員不信任疫苗，因為保證疫苗安全無虞的官員，平時都血汗壓榨醫護與長照人員。

烏克蘭

總統澤蘭斯基帶頭施打疫苗以解除國民疑慮。烏克蘭上月收到50萬劑印度製阿斯特捷利康疫苗。

瑞典

富豪汽車決定2030年全電動車化。

羅馬尼亞

前總統女兒與數位盟友遭控2009年洗錢與慫恿官員收賄被判刑。

美國

默克藥廠將協助競爭對手嬌生製作疫苗。

貝克休斯將與挪威油田服務公司Akastor合併雙方的離岸鑽油事業成為新公司。2020年受疫情影響離岸鑽探案凍結，雙方離岸鑽油事業營收大減16%。

沙烏地阿拉伯

國營沙烏地阿拉伯航空公司計畫訂購空中巴士A321、波音777、787，共70架飛機，沙航目前有144架飛機。此訂單對波音可說雪中送炭。

無國界記者在德國對沙國王儲提告，控訴殺害記者。

以色列

國防部長2日表示將與波灣阿拉伯國家建立「特別國防安排」共同對付伊朗。

奧地利與丹麥因為歐盟疫苗進度緩慢，認為歐盟靠不住，因而與以色列合作，共同生產可對抗變種病毒的第二代疫苗。

阿富汗

賈拉拉巴德3名女性媒體工作者返家途中遭射殺。

迦納

開始施打自COVAX共享疫苗計畫取得的60萬劑阿斯特捷利康疫苗。

卡達

遭英國衛報報導，為趕工世界盃相關建設，至少6,500名外籍勞工死亡，荷蘭因而取消貿易代表團。

尼日

伊斯蘭民兵攻下東北方博爾諾州的Dikwa市，該地是軍事調度中心，也是人道支援的物流中心。尼日軍方否認Dikwa淪陷。

奈及利亞

贊法拉州政府表示，部分綁架犯迷途知返倒戈，送回279名女學生。

福和會官方網頁：www.fratwn.org