中國政府資助的研究論文聲稱，「人臉識別在邊界管控、海關查驗和公共安全方面有著廣泛的運用潛力」。示意圖／擷自網路，民報合成

澳洲科廷大學表示，它已經要求期刊出版商《威立在線圖書館》撤銷該校一位前教職員工提交的一份研究論文，該研究幫助中國人臉識別軟體更好識別少數民族的維吾爾族人。

據路透社報導，這項由該校前學者劉万泉和其他中國大學學者2018年共同發表的研究論文，其研究活動並未知會校方，而且違背了學校的道德守則。

科廷大學給路透社的一項聲明表示，「該學者應該尋求道德核准」。科廷大學針對此事做了內部調查，而路透社曾要求該校就調查結果發表評論。

路透社也曾透過電郵尋求劉万泉的評論，但是沒有立即得到回應。

威立出版公司去年9月曾就上述論文中的數據向讀者表達關切。該公司星期三向澳洲廣播公司（ABC）表示，正在檢討科廷大學有關撤銷論文的要求。

劉万泉和他的共同作者曾表示，他們從中國大連民族大學招募了幾百位維吾爾族、藏族和朝鮮族學生，並收集建立了一套人臉形態數據庫。

這項由中國政府資助的研究論文聲稱，「人臉識別在邊界管控、海關查驗和公共安全方面有著廣泛的運用潛力」。

澳洲廣播公司最早在2019年的一個節目中就對接受數據收集的維吾爾族人並未簽署同意書一事表達關切。

劉万泉曾在科廷大學工作了20年，但是今年5月離開科廷前往中國中山大學深圳校區擔任一個新的職位。

科廷大學要求威立在線圖書館撤銷劉万泉論文只是一系列有關中國政府侵犯新疆維吾爾族以及其他少數民族人權爭議事件中的最新一起。中國政府被控在新疆以反恐為名，大肆囚禁、嚴密監控維吾爾族人，而人臉識別技術則是監控和打壓維吾爾族人的幫兇。美國政府還指責北京當局在新疆從事針對維吾爾族人的種族滅絕暴行。

中國政府否認這些指控，並把美國及其他各界的指控稱為「世紀謊言」。

在英國，一個名為「維吾爾法庭」的獨立法庭上週五舉行第二次聽證會，聽取有關中共當局迫害新疆維吾爾族人的證人證詞。該法庭今年6月舉行第一次聽證會時，就听取了38位證人的證詞。

英國駐北京大使館副館長斯考特（Christina Scott）本週在推特上貼圖顯示，青海省西寧市始建於明朝洪武年間的著名東關清真寺上的綠色圓頂和尖塔已經被移除。外界擔心，東關清真寺的遭遇顯示中共對穆斯林和其他少數民族的打壓愈演愈烈。

另一家期刊出版商斯普林格∙自然（Springer Nature）旗下的兩家雜誌日前也以維吾爾族人DNA血樣採集涉嫌違反國際倫理道德為由，撤銷了由中國學者發表的兩篇論文。

科廷大學向路透社表示，劉万泉從事的研究是非正式的，並沒有得到科廷大學的合約或文件的支持，不過在發表的論文中有提到劉万泉在科廷大學計算機研究系工作而已。