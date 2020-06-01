新冠病毒是大自然對人類無盡地掠奪地球生物，所造成的大反撲，已經有科學的證據。《科學美國人》 （The Scientific American）六月號最新報導，〈停止大流行，停止森林砍伐〉（To Stop Pandemics, Stop Deforestation）指出，如果我們保持野生動物棲息地完整，那麼病毒殺死人類的可能性就較小。

報導中說，SARS，埃博拉病毒和現在的新冠：自2002年以來，所有這三種高傳染性病毒都引起了全球性恐慌，並且這三者均從生活在茂密的熱帶森林中的野生動物躍入了人類的身體。感染人類的新出現病原體的來源，四分之三來自動物。

為了創造更多的土地用於農作物（包括生物燃料植物）以及採礦和住房，人類大肆砍伐和燃燒。我們了解越多，就越會發現如此將使我們與可以殺死我們，寄生在野生生物的微生物接觸越多，並解越將這些動物集中在較小的區域，使它們更可以交換傳染性微生物，從而增加了新菌株的可能性。

濫砍森林是災禍根源

人類掠奪土地減少了生物多樣性，生存下來的物種更有可能感染可傳染成為人類的疾病。所有這些因素將導致更多的動物病原體擴散到人體內。而停止砍伐森林不僅會減少我們遭受新災難的風險，而且還會減少來自雨林棲息地的許多其他惡性疾病的蔓延，例如茲卡，尼帕，瘧疾，霍亂和艾滋病毒。2019年的一項研究發現，森林砍伐增加10 ％，將使瘧疾病例增加3.3％; 全世界將有740 萬人。儘管經歷了多年的全球強烈抗議，森林砍伐仍然猖狂。自2016年以來，平均每年砍伐2800 萬公頃森林，而且沒有趨緩的跡象。

我們可以採取許多步驟來防止破壞。第一、少吃肉（醫生說無論如何都會改善我們的健康狀況）將減少對農作物和牧場的需求。第二、少吃加工食品將減少對棕櫚油的需求，棕櫚油也是生物燃料的主要原料，其中大部分是在熱帶雨林砍伐的土地上種植的。第三、如果國家減緩人口增長，對新土地的需求也將緩解。只有在婦女得到更好的教育，與男子享有同等社會地位以及容易獲得負擔得起的避孕藥具的情況下，發展中國家才能減緩人口增長。第四、提高農作物的產量，每公頃生產更多的糧食可以增加供應，就無需向大自然掠奪更多的土地。發展抗旱性更好的農作物將有所幫助，尤其是當氣候變化帶來更長，更深的干旱時。在非洲乾旱地區和其他地方，農林業技術（例如在農田之間種樹）可以提高農作物的產量。第五、減少食物浪費也可以大大減輕增長壓力。生產的所有食物中有30 ％到40 ％被浪費了。在實施這些解決方案時，我們也可以更早地發現新的疫情。

打擊非法野生動植物貿易

流行病學家進入野生棲息地，並測試已知攜帶冠狀病毒的哺乳動物—蝙蝠，囓齒動物，穿山甲和猴子以繪製病菌的運動圖。然後，公共衛生官員可以測試附近的人。但是，要有效，這種監視必須廣泛並且資金充足。2019年9月，就在新冠大流行開始數月之前，美國國際開發署宣布將終止對PREDICT的資助，這是一項為期十年的努力，旨在尋找發現超過1100種威脅人類的獨特病毒微生物。美國國際開發署表示將啟動一項新的監視計劃；我們敦促這次提供足夠的資金來投放更廣泛更強大的網絡。同時，政府應禁止在買賣活的野生動物，在這些市場上，病原體屢次侵入人類。野生動物市場在文化上可能是傳統習慣，也很重要，但風險太大。各國政府還必須打擊非法的野生動植物貿易，這種貿易可以將傳染病傳播到很遠的地方。

此外，我們必須全面檢查將數千隻動物豢養在一起的大型動物農場，這是2009年豬流感暴發的源頭，這使在美國和全球範圍內，有超過10,000人喪生。同時，我們要停止毀林和阻止流行病，去解決聯合國17個可持續發展目標中的六個傳染因素，包括：保障健康生活，零飢餓，性別平等，負責任的消費和生產，可持續管理的土地以及氣候行動（完整的熱帶森林吸收二氧化碳，而燃燒它們會將更多的CO2排放到大氣中）。新冠大流行是一場災難，但促使我們關注，人類可以通過不過度利用自然世界，來取得對人類生存最大的利益。