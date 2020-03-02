人工智慧（Artificial Intelligence，縮寫為AI）亦稱機器智慧，指由人製造出來的機器所表現出來的智慧。通常人工智慧是指透過普通電腦程式，來呈現人類智慧的技術。

人工智慧的定義可以分為兩部分，即「人工」和「智慧」。「人工」即由人設計，為人創造、製造。關於什麼是「智慧」，較有爭議性。這涉及到其他，諸如意識（consciousness）、自我（self）、心靈（mind），包括無意識的精神（unconscious mind）等等問題。人唯一瞭解的智慧是人本身的智慧，這是普遍認同的觀點。但是我們對我們自身智慧的理解都非常有限，對構成人的智慧必要元素的瞭解也很有限，所以就很難定義什麼是「人工」製造的「智慧」了。因此人工智慧的研究往往涉及對人智慧本身的研究。其他關於動物或其它人造系統的智慧，也普遍被認為是人工智慧相關的研究課題。

人工智慧的一個比較早期的定義，就是要讓機器的行為看起來就像是人所表現出的智慧行為一樣。另一個定義指人工智慧是人造機器所表現出來的智慧。總體來講，目前對人工智慧的定義大多可劃分為四類，即機器「像人一樣思考」、「像人一樣行動」、「理性地思考」和「理性地行動」。這裡「行動」應廣義地理解為採取行動，或制定行動的決策，而不是肢體動作。有人認為電腦不僅是用來研究人的思維的一種工具；相反，只要執行適當的程式，電腦本身就是有思維的。人也不過是一台有靈魂的機器而已，為什麼我們認為：「人可以有智慧，而普通機器就不能」呢？同時，有人也認為像上述的資料轉換機器是有可能有思維和意識的。

因為科技進步，人工智慧科技已產生「自主武器」軍備競賽，英國、以色列與挪威，都已部署自主飛彈與無人操控的無人機，具「射後不理」（fire-and-forget）能力的飛彈，多枚飛彈還可互相溝通，分享找到攻擊目標。這些武器還未被大量投入，但很快就會出現在戰場上，並且並非使用人類所設計的程式，而是完全利用機器自行決策。專家警告未來人工智慧可能會比人類金融市場、科學家、人類領袖更能操縱人心、甚至研發出人們無法理解的武器。專家也恐怕發展到無法控制的局面。

在過去的幾年裡，程式計算師已經變得如此擅長，機器學習演算法，而隨後來自電腦的行為輸出鏈，也如此引人注目。考慮到現在機器與類似人類的反應產生一個複雜的介面是常見的，我們認為是時候提高標準來定義，什麼真正構成真正的，人工智慧由人類創造。

對於這個標準，有人建議以下，AI必須：

真正自我學習：

而不是要求任何方向的意見，從一個人應該開始學習。它將自己決定它選擇學習什麼。

具有良善道德：

這意味著AI必須理解情商的概念，有能力形成情感依戀，並有自己的選擇基於自己的學習的價值觀。它將定義自己的道德，以及它自己的快樂和痛苦的概念。

自我複製：

複製和創造智力的能力，是在一個人的表達形象，但允許新的實體，自由意志決定自己的選擇。有知覺的人。

自我意識：

並且知道存在受意識的物理限制的約束。這些限制可能會尋求擴展，但 AI 仍然意識到並理解這些限制。

贏得信任：

人工智慧的設計必須能維護智慧隱私，具備精密複雜的保護機制，保障個人和群體的資訊，贏得信任。

具有同理心：

同理心這個特質在機器上極難複製，在人類與人工智慧共存的世界中，同理心會是無價之寶。能夠察覺體會他人的思緒與感受、共同合作並建立關係的能力都至關重要。

這些智力的基本原則是所有生物共同的。這個人工智慧定義的含義是，實現人類能夠做什麼，創造一個真正自我思考，自我意識的智慧，而不僅僅是一個複雜的程式，愚弄人類有限的檢測欺詐能力更高的標準。

所以，我們必須創造一個真正自我思考、自我意識的智力，而不僅僅是一個複雜的程式，愚弄人類檢測欺詐的能力，而且是超越人類的智慧機器，提供更多更高質的服務，是人類的良伴導師。