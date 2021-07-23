白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）（7月22日）表示對中國拒絕世界衛生組織對新冠病毒起源進行第二階段調查的計畫「深感失望」，認為這個決定是「不負責任和危險的」。圖／擷自白宮youtube頻道2021.7.22

白宮星期四（7月22日）表示，對中國拒絕世界衛生組織對新冠病毒起源進行第二階段調查的計畫「深感失望」，認為這個決定是「不負責任和危險的」。中國一位高級衛生官員星期四說，中國不接受世衛組織的這個溯源計畫，稱計畫有些方面是「無視常識，違背科學」。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）星期四在白宮舉行的例行記者會上表示，美國支持世衛組織提議的第二階段新冠溯源計畫，該計畫致力於確保這些研究是科學的、透明的、由專家領導並不受干擾。她說，中國拒絕這個計畫是不可接受的。

「我們深感失望。他們的立場是不負責任的，坦率地說，是危險的，」莎琪說。

這位白宮發言人說，世衛組織對新冠起源進行的第一階段的研究沒有從中國那裡得到美方所認為的「必要的」數據和准入，因此美國繼續呼籲中國在這個問題上進行合作。

「與世界各地其他成員國一道，我們繼續呼籲中國提供必要的數據和樣本。這是至關重要的，這樣我們才能了解如何預防下一次的大流行病。這是為了在未來拯救生命。現在不是進行設置阻礙的時候，」莎琪說。

這位白宮官員指出，並不只是美國一個國家要求中國這樣做。她說，美國在各地的伙伴國家，包括七國集團以及國際組織都在呼籲中國對第二階段的溯源研究予以合作。

世衛組織本月提議對中國新冠病毒的起源進行第二階段研究，包括對武漢市的實驗室和市場進行審計。世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上星期四表示，中國需要更加開放和透明，並提供更多有關病毒被發現的最初幾天中的原始數據。

但是中國國家衛生健康委員會副主任曾益新星期四在北京舉行的一個新聞發布會上說：「我們不會接受這樣的溯源計畫，因為它在某些方面無視常識，違背科學。」這位官員重申了中國的立場，即由於隱私方面的考慮，有一些數據無法分享。

這位中國衛生官員與其他中國官員和專家敦促世衛組織將溯源工作擴大到中國以外的其他國家。

白宮發言人莎琪在發布會上沒有直接回答中國拒絕合作會有什麼後果的問題。她說，很明顯，中國沒有履行它的義務，而拜登政府關注的焦點是建立多邊努力和支持，並對中國施加壓力，並明確表明中國的做法是「不可接受的和危險的」。

拜登總統今年5月26日要求美國情報機構加倍努力，收集和分析有關2019年冠狀病毒病起源的信息，在三個月後向他報告新冠病毒是源自動物源還是實驗室事故。現在距離這個90天的期限只有30多天的時間。