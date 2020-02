菲律賓政府突宣布,參照WHO的地圖並依循WHO「一個中國」政策,中斷與中、港、澳及臺灣的航線。有上百名臺灣旅客,在抵達菲律賓後,因為這個突如其來的禁令而無法入關,只能自行搭機回台。

時代力量PO文指出,對這個決定感到憤怒與無奈,也要向WHO及菲律賓政府表示抗議。WHO及菲律賓政府將臺灣劃歸為中國之一部分,完全不符合現實、也不符合臺灣2300萬人的各項利益,包括WHO理應最優先在乎的健康。

時代力量除要求WHO及菲律賓政府停止將臺灣劃歸為中國之一部分、恢復台菲通航,也希望國際社會接納我們,以「台灣」之名獨立參與國際組織,以符合台灣及全球社會的共同利益;並呼籲臺灣各黨派應該凝聚共識,在「國家定位」上放棄「一中原則」,並持續努力以「臺灣」為名,突破中國的國際封鎖。

時力指WHO荒謬地將臺灣劃歸為中國之一部分,忽視兩岸完全不同的政治體制及醫療水準,讓臺灣人民遭遇不合理的待遇。菲律賓政府也漠視長久以來,兩邊國家緊密的民間互動,包括菲律賓名列台灣旅客去年上半年前十大出國目的地,且年成長排名第一,但菲律賓卻只憑藉與事實相差甚遠的「一中政策」,就中斷與我國的航線。

時代力量PO文在網路獲得滿滿的肯定,有網友分享轉PO在社群指「這次疫期看見最棒的在野黨」也有網友在時力官網留言「Republic of China 這個國名害了 Taiwan.」、「強烈支持華航 和 護照正名,無論哪種形式,只要英文把CHINA拿掉就好」、「請協助在立法院提案,移除護照封面和內頁的Republic of China或是改成Republic of Taiwan」、「 希望堅持以Taiwan 名參加」;也有網友指「可是要在WHO線上旁聽還是用Taipei首都名參加,外國人混亂,臺灣人都傻傻搞不清楚了還是傻傻接受?ㄧ下子Taiwan一下子Taipei,膝蓋要多軟啊!」、另有網友指「 不要再責怪菲律賓國,問題是我們老抱著是中國正統者不放,早期的中華民國早就上市公司倒閉關門,被投資公司股權已改為臺灣,理應就是臺灣民主共和國。立法院該開會立法修正,回歸正常化臺灣民主共和國」並有網友說「直接獨立了啦 ....」!.....