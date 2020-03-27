蔡英文總統今（27）日上午接見「防疫醫護人員」，感謝所有防疫夥伴的無私奉獻、盡心盡力。蔡總統談到，有些網友說防疫要「順時中」，她認為，時鐘可以順著走，而且走得順，是因為所有夥伴都堅守在崗位上。蔡總統強調，這場戰役還沒有結束，請大家務必為國珍重，跟全體臺灣人民一起奮戰，「臺灣需要各位，總統也向各位拜託了」。

蔡英文總統表示，在這波疫情挑戰中，我們的醫護人員擔任起重責大任。大家執行防疫專案任務，包括寶瓶星號的檢疫，前往日本進行鑽石公主號的接機檢疫、還有分別前往成都、武漢，接回血友病母子和國人同胞，都是社會大眾非常關注的事件。

蔡總統指出，在每一間醫療院所，每一個看得見或看不見的角落，所有醫護人員都犧牲了休假、犧牲了和家人相處的時光，只為了一個共同的目標，也就是我們要守住疫情，守住臺灣人民的健康。每一項任務都很艱辛，而完成每一項任務，都是臺灣防疫實力的表現，也更受到肯定。無論是檢疫的高效率，或是病患的收治，都做到滴水不漏，大家的努力以及傑出的表現，都是有目共睹。

蔡總統表示，她相信很多國人，都可以透過新聞感受到，醫護人員在執行任務的時候，必須長時間穿著全套的防護裝備，不能吃喝、不能上洗手間。大家即使喉嚨再乾痛、身體再悶熱，甚至呼吸不順，也要全神貫注，確保每一個步驟都沒有疏漏。在任務結束後，臉上都是口罩的壓痕，真的非常辛苦。

菜總統代表國家謝謝大家的辛勞，「謝謝你們，在國家最需要你們的時候，義無反顧」。也感謝衛福部陳時中部長，日以繼夜指揮調度。先前，對於醫福會王必勝執行長率領的武漢包機醫護團隊，陳部長結合病名和武漢的簡稱，給了一個封號，叫做「1954義勇軍」。

總統提到，很多網友一開始猜測「1954」，是指「依舊無私」，象徵我們臺灣醫護人員的無私奉獻，這也非常貼切。今天現場的每一位，都是無私奉獻、盡心盡力，都是臺灣的防疫英雄。

總統也說，不只是各位，在這段時間，無論在公私立醫院，每一位努力投入防疫最前線的朋友，無論是醫師、護理師、或者是非常辛苦、每天負責篩檢、檢驗的醫檢師，甚至醫療院所的保全人員，在指揮中心的調度領導下，都投入百分之一百二十的力量，來保護臺灣人民的健康權利。

總統也提到，國際輿論都說臺灣表現得不錯，臺灣不錯，是因為有大家。無論是在場、或者不在場的防疫夥伴，她要代表國家感謝大家，臺灣之所以能夠在紛亂的疫情中，團結成一個共同體，正是因為全體醫護人員的努力付出。

總統強調，防疫如同作戰，要因應局勢快速行動。這週，我們推出了新一波針對個人、家庭、企業和產業的加碼紓困方案，來降低疫情的衝擊。大家在努力，政府也不會鬆懈，我們整個政府團隊都動起來，做國人最堅強的後盾。

總統談到，有些網友說防疫要「順時中」，她認為，時鐘可以順著走，而且走得順，是因為所有夥伴都堅守在崗位上。總統說，這場戰役還沒有結束，請大家務必為國珍重，跟全體臺灣人民一起奮戰，「臺灣需要各位，總統也向各位拜託了」。