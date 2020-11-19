當美國總統選舉結果尚未正式公佈，僅憑拜登自行宣布當選，和美國左傾的主流媒體傾全力配合報導當選假新聞，蔡英文就急著祝賀拜登當選。實在令人錯愕不解。台灣人特別支持川普，是因為川普政府抗中挺台，讓台灣人一吐過去幾十年被美國壓制和被中共霸凌的冤氣。為了台灣的安危，大家無不希望川普能夠連任。為什麼蔡英文想的跟我們不一樣呢？

投開票過程弊病頻傳

對這次的選舉特別關心的台灣人，都會發現這次投開票過程存在著很大的問題。我們緊盯著11月3日美國的開票過程，直到美東時間11月4日凌晨三點半為止，在關鍵搖擺州川普都勝過拜登甚多。沒想到一覺醒來，『驢象』變色，出現非常不合理而且不可能的逆轉。接著拜登自行宣布黨選。左派主流媒體跟著配合製造拜登當選的假新聞，和諸多不實報導打擊川普。川普當然不服，並指稱拜登作弊。事實證明，十五天過去了，川普並未認輸，而且對拜登在多州的作弊提出控告。美國選舉總務署也聲明，選舉尚未判定輸贏。全美各地都有自動自發上街支持川普的民眾。僅在華府就有幾十萬群眾聚集，熱烈支持川普。除了電視報紙主流媒體很明顯的偏頗之外，Twitter的CEO和Facebook的老闆都因其類似新聞檢查的偏頗作為，被傳喚到參議院聽證會作說明Twitter CEO坦承錯誤。而Facebook 老闆被告到法院。對拜登陣營作弊多端，川普團隊舉證歷歷。連Scytl和Dominion 系統性的電腦作弊，都已經被美軍在法蘭克福活逮。川普的律師在至少六個州提出選舉訴訟。已經有很多物證和願意宣誓作證的證人出面。並且初步贏得一些訴訟。今天更傳出威斯康辛州有兩個郡，作票嚴重。川普律師決定繳交三百萬美元，申請全面驗票，或許會抓到作票的確實證據。依照這個情形看來，選戰勝負尚在未定之天。蔡英文憑甚麼認定拜登當選？是誰給她拜登當選的情報？萬一當選的是川普，那麼蔡英文將來如何面對川普和川普政府以及眾多支持川普的美國人。這一次支持川普的選民，對拜登家族的貪腐以及和中共牽扯不清的關係非常反感。幾乎可以用敵視來形容。川普政府對台灣非常友善而且力挺，難道蔡英文這樣做不會被看作是恩將仇報，背叛美國嗎？以後你還能期待美國人相信你，願意為台灣而戰嗎？

如果是蔡英文的國安團隊，建議蔡總統急著去祝賀拜登當選，那這個國安團隊，是根據甚麼情報和利弊研判作出這個建議？照理說駐美大使蕭美琴應該對美國選情會有較深入的了解。是不是她給了蔡英文錯誤的情報？或者蕭美琴為了她將來對民主黨外交工作好作一點，因此在拜登選情不好的狀況下，建議蔡英文依照主流媒體的報導，順水推舟對拜登雪中送炭、燒冷灶搶頭香？如果是這樣的話，那麼玩弄這種小聰明，是不是太投機、太無情了一點？更何況這是對川普不義、對共和黨不公、對台灣不利的豪賭。我們都知道蕭美琴和蔡英文交情匪淺。是不是蔡英文特別照顧蕭美琴，讓她作出這樣的豪賭？蕭美琴和謝志偉、張小月、陳其邁陪蔡英文見紀登斯的相片，被彭文正拿來質疑是去替蔡英文喬博士論文。雖然這不能當喬論文的鐵證，但至少可以證明蕭美琴和蔡英文的關係非比尋常。蔡英文做決策時，是不是摻雜了私人的感情？除了這樣想，我們實在不知道蔡英文急著祝賀拜登當選，有甚麼道理？有甚麼好處？就算要雪中送炭，也應該是在川普被左派媒體和拜登團隊圍毆的時候，對川普這個友台的總統加以聲援才對吧？或者至少保持中立，靜待選舉結果出來再向當選者道賀，不是更合理、更穩重的外交原則嗎？我們不得不懷疑蔡英文和民進黨團隊，是不是已經左傾，而真心支持民主黨和拜登了？大家都知道中共希望拜登當選，或者蔡英文此舉是在向習近平送秋波嗎？又或是想用這樣的表態，來模糊台灣意識和台獨色彩，以便吸納統派傾中的選票，以求永遠執政？那麼民進黨將來越來越多的傾中舉措，大家可就不必覺得太意外了。我們可能把蔡英文和民進黨看得太單純了。顯然現在的民進黨，已經不是我們所認識的那個民進黨了！主張獨立也好，制憲建國也罷，想要擺脫中國糾纏的獨派，可能先得好好想一想，將來應該如何面對過去無條件支持的民進黨。這才是更深層的問題所在。



2020美國大選結果尚未正式出爐。示意圖／擷自BBC影片