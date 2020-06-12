「罷韓投票」以高票通過之後，網路分享了幾篇北漂世代，如何回到高雄投票，如何躲過「韓粉」家長的霸凌，一位大學生說：「我的枕頭上出現刀痕，嚇到我不敢回家」，有一位說：「我的房間是自己出錢租的，所以父母不敢趕我出門」，這些投書有一個共通點，「我的韓粉父母最喜歡每天固定看著紅色電視台，從來不轉台，你說，已經被洗腦成固定的思考模式，這樣不會出問題，我才感到奇怪」，這是2018年選舉，中共國台辦指揮收買親共媒體大力介入，台灣社會被撕裂，世代家庭被毀滅的悲劇，一年後，很多人清醒，看見真相，所以，支持罷韓者認為，「經過修復民主的執行，可以讓老韓下台，韓粉退散，台灣也可以彌補這個被撕裂的傷口」。

但是，支持老韓群眾認為，罷免行動缺乏公平，一股來自媒體網路的怪異聲浪，企圖在街頭討回公道，6月13日的韓粉凱道集會，就是這一股力量的呈現，網路上還出現「暴動」字眼，國安局必須對紅色力量介入，更加小心才是。

紅色媒體擅長傷口撒鹽

問題是，已經被撕開的傷口，是中共在台紅色代理人的偉大成就，打擊台灣民主，證明共產獨裁好處，是戰略方針，中共以及在台同路人，不會就此停止在傷口上灑鹽，因為分裂的台灣，才是中共侵台的最佳條件。所以罷韓之後，中共網軍以及紅色媒體，動得更厲害，網路專家沈伯洋教授說，很多剛成立的帳號，以及來自境外的帳號佔了40%，假訊息越來越多，以及帶風向的言論，針對高雄罷韓事件進行批判、留言，字眼裡面充滿挑撥，仇恨，一個名稱「監督國家政策行動聯盟」的粉絲專業，就出現很多鼓勵武力統一的言論，紅色名嘴邱毅，更是在中共的媒體上，大喇喇發表支持武統，斬首蔡英文言論，名嘴趙少康罷韓之前，先批判罷韓行為違反民主，等到罷韓通過，又變成鼓勵藍營發動罷免行動，挑起政黨仇恨，立場前後搖擺，說來說去，就是自己對，好像這是名嘴專有權利，更不用說，新黨萬年主席一副憤怒填膺，恨不得明天凱道就發生暴動，一個市長下台，有必要弄出那樣大陣仗嗎？這些人希望台灣被中共統治，熱切之心，已經讓自己失去理智，看起來，中共網軍和紅色媒體傾巢而出，對台灣社會進行「認知作戰」，企圖在這一場罷免選戰後，鼓動反抗風潮，製造台灣動亂，動機相當明顯。

今天，美國的黑人暴動，已經進入第二周，居然還擴大蔓延到全世界，而幕後操作的ANTIFA，假裝反法西斯，實際是共產黨同路人，接受中共金錢挹注，配合美國左派媒體，以及被收買的紅色大外宣媒體，鼓吹暴動，這才是暴動越搞越大，時間拉長的主因。6月10日《紐約時報》報導，三個月內推特多了4600個帳號，專門轉貼有利自由左派的文章，帶動種族暴動，真相是，死亡的佛洛伊德是一名長期吸毒，前科纍纍的慣犯，又罹患「武漢瘟疫」，被警察過度壓制，只是死因之一，而非全部，死者卻被塑造成英雄，加上佛洛伊德是伊斯蘭信徒，種族問題加上宗教問題，後面還有民主黨和中共在美潛伏特務奧援，使暴動問題一時間無法落幕。

傳播媒體和網路，永遠是對立政黨的終極戰場，如同毛澤東所說，「筆尖如劍，文字宣傳才是革命武器，比起槍砲還重要」。要挑動社會敏感神經，其實很簡單，因為這個社會永遠有不滿的人，所有社會也必定會有缺陷，要找這些缺陷，甚至製造缺陷，見縫插針，其實也不難，因為，每一個人有不同的世界觀，或者說，每一個人對世界的認知不同，所以給予媒體有綁架的機會。

媒體操弄兩種世界觀

以美國為例最為鮮明，美國的兩黨對立嚴重，不輸台灣國民兩黨——美國有紅色滲透，台灣有紅色媒體搞亂。所以社會走向對立，對立起源來自不同的價值觀，或稱「世界觀」，美國社會學家把這種世界觀分成兩種，固定世界觀，以及流動世界觀，前者趨於保守，後者趨向自由，前者以共和黨居多，後者以民主黨居多，若以台灣來說，前者是國民黨，後者是民進黨，前者喜歡規律，固定看一種報紙，所以很容易陷入同溫層的結構裡面，並且加入同類團體，從團體裡面獲得身分認同，寫《極端政治誕生》的馬克海瑟林頓說，「同溫層團體如同吸二手菸，你一但加入，就算不抽菸，也會染上菸癮」，流動世界觀的人比較彈性，可以接受社會的變動，從社會議題來看，前者反對同婚，後者可以接受同婚，前者反對通姦除罪化，後者接受通姦除罪化，為了迎合不同世界觀，媒體和網路也會配合政黨，形成自己的言論。美國支持共和黨稱為紅色網路，例如福斯電視，支持民主黨稱為藍色網路，例如CNN，因為政黨介入，加上境外的紅色力量介入，美國兩黨立場也變得越來越無法溝通，這種情況也出現在台灣，藍綠陣營對於政治議題，無法理性溝通，問題就出在媒體身上，紅色媒體用語用字，甚至下標題，也充滿仇恨偏見和懷疑，引誘同溫層的思考方向，這種媒體擺明不願擔任政府政策的善意建言者，而是社會破壞者和政府的敵人，很糟糕的是，這些紅色媒體已經不是媒體，而是境外勢力的傳聲筒，台灣的法令還對它無可奈何，比起美國政府對中共在美國媒體的管制措施，台灣實在要加緊立法才對。