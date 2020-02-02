游錫堃以73票當選中華民國台灣新一任立法院長。擔任過行政院長、總統府秘書長與民進黨主席的他，可謂開闢了新的戰場。雖然他也當過民代的省議員，但與現時的立法院長還是有很大差別，因為是全國的領導職務，除了領導魄力，還要有折衝尊俎的眼光與能力。這個戰場對他來說，正是「人生七十才開始」。

游錫堃是色彩鮮明的獨派，但也是理性的獨派。2014年他以2萬票之差飲恨新北市長寶座後，除了出來輔選，基本上是賦閒身份，然而一直關注台灣政情變化，卻也不輕易發言，態度謹慎。期間閱讀大量書籍，似乎對老莊哲學情有獨鍾，《道德經》朗朗上口。有一次談到2018年的九合一選舉，他認為民進黨不應該與柯文哲對幹。這個觀點與其他急獨派人士有別。說明他的理性而不是情緒上的發洩。

這次他當選民進黨不分區立委，為了競逐立法院長，他第一個去請益的是民眾黨主席柯文哲。以他對國事的關心，他不可能不了解柯文哲，然而為了實現我們的宏大目標，就不能把感情當政策，而是必須運用恰當的策略，團結次要敵人孤立與打擊主要敵人。游錫堃不但得到民進黨的選票，也得到第三勢力可以囊括的所有選票。

這次立委選舉，高嘉瑜不必講一句馬屁話，只是站在郭台銘旁邊，相信就得到部分郭粉的選票打敗了高名望的李彥秀。這種靈活性要隨時判斷與掌握，卻也要提防不能太靈活而喪失原則，例如因為要選票而攻擊自己的政黨。

團結次要敵人 打擊主要敵人

這種團結次要敵人打擊主要敵人的中共統戰策略，一般老百姓也懂得。因此2018年11月24日投票當天因為公投造成的延誤，原來支持姚文智而還沒有投票的綠色選民一看民進黨大敗，情況大為不妙，立即把原先準備投給姚文智的票再轉給柯文哲，使柯文哲得以險勝。因為他們知道，柯文哲是投機分子，靠嘴巴組織他的政治勢力，還不成氣候，可是國民黨有基層組織，還有許多潛在的財源，在軍公教又有很大影響力，是中共在台灣的正牌代理人，在民進黨還無力取勝的時候，台北市給柯文哲比給丁守中安全一些。既然一般綠色選民都了解這點，為何一些號稱深綠的政治人物與媒體人會不了解？

游錫堃在賦閒期間，觀察綠營不同派系的內鬥，最後拒絕某些號稱深綠政治組織拉攏他出選總統與民進黨分庭抗禮的誘惑，游錫堃以愛護民進黨大局的理由選擇與民進黨站在一起。這點說明他的理性，否則在歷史上留下參選總統的記錄是多麼榮光啊？游錫堃拒絕這個誘惑，國民黨新北市市長侯友宜的哥哥侯明鋒也拒絕了郭台銘要他出任副手參選正副總統的邀請。他們都反映了台灣人樸實善良的本性。反之有的人經受不起誘惑而丟掉了原先的光環。

「大江東去，浪淘盡，千古風流人物。」在我們身邊，不論大場小場的戲碼都在不斷演出。自己要留下漂亮的背影為歷史所傳頌，還得不斷壓抑個人名利，不斷反省歷史，而這與每個人的人文修養又是分不開的。民進黨重新執政，應該在這個方面開課，讓每個政治人物都有良好的開端。

游院長一上任就指向「修憲」，從比較容易的修改投票年齡開始。敢修憲就是魄力，我也相信他不會莽撞到立即要求修改國號。這是踏實政治人物與騙取選票與金錢政治人物的不同點。面臨國內外的巨變，祝福游院長帶領台灣的民意，團結國人，與本土派相互合作又相互監督，一起創造台灣的新歷史。