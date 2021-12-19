懷孕生產是人類與生俱來的本能，迎接新生命的到來對於個人、整個家庭，以至於社會都具有重大意義。俗諺有云：生得過雞酒香，生不過四塊板。這句話著實描述了婦女生產的辛苦、喜悅，還有風險。從醫學的角度來說，超過八成以上的懷孕與生產是順利的。然而產科風險與併發症（例如產後大出血、羊水栓塞等）的發生，多半會有幾個特性：發生時間短，難以預測，以及後果嚴重。正因為如此，再加上面對潛在醫療糾紛的壓力，婦產科曾為醫療四大皆空科別的一員。

記得筆者在實習醫師時期，看到婦產科老師與產婦共同努力，寶寶終於順利娩出且哇哇大哭的幸福時刻，因此深受感動而投入當時招生困難的婦產科。經過數年住院醫師的訓練，成為獨當一面的主治醫師，並赴美國耶魯大學進修高危險妊娠。接下來臨床的看診、不定時接生，以及在醫學中心所需要的教學與研究佔據了我大部分的生活。面對最熟練且每天在做的生產，雖然有著完整的訓練與醫學中心的豐沛資源，還是有力有未逮的時候……

那是一個凌晨的時間，我來產房接生一位產婦，順利完成準備離開時，產房大門推進來我的另外一位產婦A女士。她是一位年輕產婦，產檢一路以來都順利無異常，近期胎動也活潑。那天剛好是預產期，因為晚上開始陣痛而來到產房。我們一如往常地請A女士到待產室，進行內診與胎心音評估。沒想到，胎心音監視器發現寶寶的心跳雖然是正常的140下，但卻幾乎沒有變異性。這是一個不好的徵象，我知道我必須盡快讓寶寶出來。那是一個忙碌的大夜，產房幾乎全滿，所有的護理師都在忙進忙出。除了我的產婦外，還有其他醫師的產婦也正在生產室生產。我隨即幫A女士做了內診，子宮頸口接近全開，胎頭仍高，但骨盆條件應該還不錯。接著我做了人工破水刺激產程與評估羊水狀況，流出的羊水已因濃濃的胎便看起來像芝麻糊，更加表示寶寶狀況真的不妙。此時，A女士的狀況明顯符合剖腹產的標準。然而在一個忙碌的大夜，等待生產室空出，聯絡麻醉醫師，調度更多的護理師馳援，剖腹產真的是最快最好的選擇嗎？時間不容許我猶豫，根據我內診評估骨盆的感覺，考量整體醫療團隊的能量，我決定盡快讓A女士陰道生產。這不是個容易的決定，萬一用力一段時間寶寶頭下不來，延遲的時間必定比直接剖腹產更久。

經過和A女士和A先生說明後，我開始引導A女士用力。沒多久，胎頭有順利下降，我隨即接著用真空吸引的方式，讓這個寶寶出來。這一次，寶寶出來後沒有令人感動的哭聲。隨之凝結的空氣中，只有兒科醫師不斷地抽吸胎便，與準備插管的口令聲。我仔細縫合完會陰傷口，睡意全無，等待著我的是早上滿號的門診。但心裡面已不斷閃過人生跑馬燈：我有醫療疏失嗎？當初直接開剖腹產是否會有不同結果？更糟還是好？我要怎麼面對A女士和A先生？我會不會被告？是否會有天價的賠償金？這會不會是我接生生涯的終結站？非常幸運地，後續的發展出乎我意料之外。A先生在稍晚我巡房時，向我握手並致上誠摯的謝意。A先生來自非洲某國家，他因公派駐台灣已經超過10年，會說不錯的中文。A女士來自中國大陸，來台時間較短。A先生說，在他的國家醫療資源缺乏，有不少無法在醫院而在路邊生產的婦女，也有許多無法長大的小天使。A女士生產當天，他明白我們已經盡到所有最大可能的努力。A先生請我們持續努力幫助更多需要幫助的產婦，他也會努力和A女士一起度過最艱難的時刻。聽到這些話，真的瞬間令我語塞。或許因為A先生特殊的背景與經歷，讓他有著在台灣醫療現場少有的正向良善反應。相對於課堂上所提到的醫學、生命倫理，A先生親身展現對生命的尊重、熱愛與豁達，著實給我最寶貴的一課。寶寶經過兒科醫師救治後，依然沒有很好的自發性呼吸，需要一直仰賴呼吸器。在產後六週的回診時，寶寶依然在加護中心接著呼吸器，但狀況並不是很好。A女士由自然產恢復的很好，心情也較平穩。A先生和我說，等到這一切的辛苦結束後，他要帶A女士去旅行，接著再重新開始。之後，A女士和A先生就沒有再出現在我的門診。許多年後的某一天，我在醫院附近的公園看到一位捲髮，皮膚黃黑的混血女孩在玩耍，不知為何我突然想起了A女士。接著真的不敢相信，就如電影情節般，我看到了A女士出現在女孩的身旁。我和A女士進行了短暫的問候，真開心她和A先生做到了，現在正擁抱新的一段幸福。



懷孕十個月，所有人都希望一切順利有好結果，母胎均安。示意圖／Pixabay

懷孕十個月，所有人，包括孕婦、家人，當然還有產科醫師，都希望一切順利有好結果，母胎均安。產科醫師是產婦生產時的重要夥伴，經過數次的產檢，醫師與產婦之間對彼此個性與想法有所了解，當與產婦共同面對的一些未知可能風險時，醫師可以做出更符合產婦期待的決定。然而總是有可能出現不如預期的結果，若發生，產科醫師面臨錯誤決策的質疑，甚至潛在的醫療訴訟，其中壓力之大可想而知。經過政府和各界的努力，「生產事故救濟條例」也已上路多年。對於生產中醫師無疏失卻又不如預期的事故，由國家的力量提供即時救濟，以減少醫療糾紛，促進產婦與醫事人員之伙伴關係，並提升女性生育健康及安全。

在門診時常被病人問是否我會是接生的醫師，其實孕婦們不需要擔心，經過產檢共同相處的時間，產科醫師也很想把這個在產檢看了好幾個月的寶寶親手接生出來。如果有產婦待產，產科醫師可能因此更改他當天的行程，犧牲許多私人時間，為的就是要及時接生。然而即使如此，產科醫師畢竟沒有小叮噹的任意門，有時遇到產程太快或臨時緊急狀況，還是得請產房的資深值班醫師協助接生與處理。面對生產這個人生大事，筆者建議孕婦要多正向思考(be positive)，家人與醫師要正向支持（be supportive）。孕婦給自己和寶寶多一點信心，相信自己與生俱來的本能。了解生產的過程，知己知彼百戰百勝。積極尋求親友們順產成功經驗的秘訣，而不是因為網路上的討拍文而過度煩惱。相信這樣面對孕期與生產不同階段的各種挑戰，都可以在產科醫師的領航下，關關難過關關過，順利抵達終點。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台