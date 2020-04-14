農委會主委陳吉仲透露，中國上個月在全球採購了5千萬噸的大米。這是中國繼掃光全球口罩等防疫物資之後，又再度搜刮糧食的作為，引發議論。圖/取自pixabay

行政院今天召開「挺農民度難關」紓困記者會，農委會對農產品的銷售、紓困進行說明。鑒於疫情平息之日難以預測，印度、緬甸等國紛紛祭出限制稻米出口政策。農委會主委陳吉仲透露，中國上個月在全球採購了5千萬噸的大米。這是中國繼掃光全球口罩等防疫物資之後，又再度搜刮糧食的作為，引發議論。

陳吉仲表示，在這波疫情當中，台灣農產品銷售有些變化，本來台灣農產品最大出口國是中國，但農曆年後，對岸開始封城，以致農產品銷到對岸的數量明顯減少。

陳吉仲指出，目前為止，農產品進出口順暢，今年的出口至上周為止為272億元，較去年同期減少18億元，其中對岸減少24億元，對其他國家的出口則是增加近6億，中國原本佔我國農產品出口的23-25%，而今危機變轉機，日本變成台灣最大農產品出口國，解決台灣倚賴單一市場的現象。

至於民眾所關心的糧食安全部分，陳吉仲說，疫情蔓延之後，各國國家對農產品採取出口限制，包括提高出口關稅、限制出口，其中，限制稻米出口有印度、柬埔寨、緬甸，越南本來限制出口，改成出口配額。哈薩克、烏克蘭、俄羅斯是小麥主要出口國，全部採出口配額。

陳吉仲說，這些措施可能導致全球穀物價格高漲，而台灣很多種重要物資是進口的，因此，台灣採取了許多超前佈署措施。在農產品資材部分，台灣所有蔬菜種子都是進口的，種子供應到明年無虞，肥料到年底無虞，目前75萬公噸，比需求43萬公噸還高。

黃豆、玉米、小麥則因總統及蘇院長在1個多月前就要求大宗穀物業者直接與國外穀物業者簽約，400公噸玉米，250公噸的黃豆，小麥125公噸，通通會在年底前進來。

至於農產品部分，陳吉仲說，稻米供應無虞，目前有90公噸的庫存稻米，一期120萬公噸，加上二期，共有280公噸米存量，所有消費者一個月消費10萬公噸，所以我們有28個月的供給量，也會適度出口，連新加坡也來接洽。

陳吉仲表示，其他蔬菜水果也能滿足消費者的需求，更重要的是，政府掌握了魚肉蔬菜水果一定期間的庫存量，請大家放心。