葉由根（Fr. Istanbul Jaschko）神父，1911年8月18日出生於奧匈帝國的科希策（今斯洛伐克），自小信奉天主教，16歲就進入耶穌會立志為天主服務弱小兄弟，並學習醫學，畢業於慕尼黑大學醫學院。1936年奉教會差派至中國傳教，他先抵安徽學習中文，後轉往河北傳教，1940年祝聖為神父，當時中國已經發生戰亂到處充滿傷患，他透過紅十字會協助，在河北開設了100床的醫院，每天除了忙於照顧病人，還收了6名助手加以訓練協助診療病患，1949年共產黨取得政權後，不歡迎外籍傳教士並加以迫害，他在1953年被批鬥並送去下鄉勞改了三年，每天餵牛作粗工，但他甘願受苦常說：「天主在我心中」，1955年他出獄被驅逐出境至香港轉往台灣。來台之後耶穌會派他和晁金名修士（同樣來自匈牙利的耶穌會修士，差派至中國再被驅逐來台灣）在嘉義縣的東石鄉、朴子、布袋、鹿草一帶鄉下地區開設平民診所，葉神父負責看診，晁修士負責配藥，由於是對貧民免費施醫，每天病患都大排長龍，忙得不可開交。1961年他透過在加拿大傳教的弟弟葉步磊神父和在美國耶穌聖心修女會的妹妹大葉（Hermine）修女幫忙募款創立了鹿草的「聖家醫院」設有病床，並招募醫師駐診，當時在鹿草一帶的居民都受到這家醫院很好的服務，前耕莘醫院的院長陸幼琴修女就曾於1970年應葉神父邀請，在聖家醫院作過志願支援的外科醫師，也協助接生相當多的小孩。1974年葉神父被調派前往新竹的天主堂服務。

葉由根神父被調到新竹的「香山天主聖三堂」服務後，發現不少智障兒童乏人照顧而流浪街頭， 1975年他創辦了「天主教仁愛啟智中心」收容並教育智障兒童，他無微不至親自照顧智能不足兒童，五年後1980年聘請到留美學習特殊教育的陳寶珠來幫忙，1983年他又在關西鎮設立「華光智能發展中心」照顧院童超過200名，不只收容、養護，還聘請專家給予院童職業訓練和特殊教育，包括農牧、手工藝、陶藝、木工等生活技能的培養，二十年之間教養了1000名以上的智障兒童，他更鼓勵家長要站出來爭取孩子應有的權利，在戒嚴尚未解除前，他不畏禁忌，帶著家長上書政府相關部門並前往請願，讓台灣社會和政府更重視智障兒童的生存權和教育權。他以法國「托利方舟」社區的模式，讓智障者在開放的社區獲得鎮民接納和關懷，和社區民眾生活在一起打成一片。2001年他在關西興建「由根山居」、「華光福利山莊」作為成年智障者的安養院。

葉由根神父的奉獻曾獲教宗頒發「金質十字勳章」，1997年李登輝總統頒授「紫色大綬景星勳章」，1999年他獲頒「醫療奉獻獎」及「吳尊賢愛心獎」，2000年獲頒周大觀基金會的「全球熱愛生命獎章」。2003年靜宜大學頒贈給他「榮譽博士學位」。2009年他因肺炎病逝，享年99歲，大體捐贈輔仁醫學院，總統馬英九頒發褒揚令感激他一生為台灣照顧貧苦病人和智能不足兒童，推廣啟智教育的奉獻！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集