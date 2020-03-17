行政院版的「國土計畫法」修法引發眾多爭議，民進黨團挾人數優勢日前成功將草案付委審查。時代力量立院黨團為阻擋國土計畫法修惡，今17日（二）舉行記者會，提出黨團版本之國土計畫法修正草案。

時力黨團總召邱顯智認為，行政院利用外界將焦點擺在審議防疫紓困預算之際，意圖偷渡國土破壞法，非常不應該。

針對民進黨團對外表示會提出修正動議，將文化、農業、新能源正面表列為國家重大建設。邱顯智指內政部在重大公共設施事業認定標準就已經包含能源的部分，所以他反問行政院與民進黨團，所謂修法究竟是要通過什麼樣的國家建設。

為阻擋國土計畫修惡，要求嚴格審議，時代力量提出「時代力量版本」之國土計畫法，今排入程序委員會。時力黨團指出，反對國土計畫法修惡，也會積極串聯台灣各地反對修惡的團體，一同拒絕國土破壞法。

副總召陳椒華委員也指出，雖然民進黨黨團的修正意見，要將行政院版「國家重大建設」正面表列為新能源、文化與農業，但至今仍不知道新能源所指為何，也沒明確說明，至於農業的部分，從區域計畫到現在國土計畫的整個修法時程，台灣很多農地、山坡地已經解編，依現行法令可以做相關開發。因此，針對新能源、文化與農業等部分，希望民進黨作為負責任的執政黨，能提出讓台灣人民與環保團體信服的理由，再來修國土計畫，因為國土計畫不能擺在開發之後，修法後如果政府可以動輒用檢討變更來開發，那就真的落實國土破壞法的罵名。

幹事長王婉諭委員則表示，時代力量版本的重點有二，也就是嚴格審議與明定期限。在嚴格審議方面，時代力量主張國土計畫「適時檢討變更」的內容和程序，無論是否可以簡化審查，都應受各該管國土計畫審議會審議通過，才能報請行政院或中央主管機關核定。另外，政府興辦國防、重大公共設施或公用事業計畫之性質與規模，必須明確以子法明定。最後，行政院版以一定期限來延長實施年限實在過於模糊，時代力量認為地方政府若真有困難，得於提出檢討報告後延長一年，但不能接受用空白授權的方式來處理直轄市、縣(市)國土計畫的公告實施。

時代力量立法院黨團邱顯智、陳椒華、王婉諭，與時代力量新竹市議員廖子齊今17日（二）召開「反對國土計畫修惡 嚴格審議明定延期」記者會，除說明時代力量版本堅守之原則外，眾多長期專注環境與土地議題的公民團體，包含草山生態文史聯盟、台灣牛角坡自然人文協會、綠色消費者基金會、搶救大潭藻礁行動聯盟(珍愛桃園藻礁)、台灣水資源保育聯盟、台灣要健康婆爸媽團及台灣土地正義行動聯盟等均到場支持聲援，共同為維護台灣國土計畫發聲。