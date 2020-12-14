高雄2021跨百光年海上舞台「宏禹ㄧ號自升式平台」是一艘台灣自製的海事平台工作船。

高雄2021跨百光年海上舞台13日邀請一三七籃球隊，來到有五個籃球場大的海上舞台，進行一場精采的籃球表演交流賽，由這場籃球交流賽，突顯這座海事工作平台船轉化成海上舞台的穩定性及規模。

高雄2021跨百光年活動共規劃高流、蓬萊等兩個陸上舞台及一個海上舞台。該海上舞台「宏禹ㄧ號自升式平台」是一艘台灣自製的海事平台工作船，船長80公尺、寬33公尺、深4.5公尺、總噸位4,571噸、乘載力9,250噸。工作平台四角有升降貫錨，可以固定在50公尺海底岩盤，讓工作平台穩定的搭設於海面上，進而可以在工作平台上進行海事工程。

高雄2021跨百光年活動海上舞台已於11日定位完成，市府13日邀請137籃球隊，來到有5個籃球場大的海上舞台，進行一場籃球賽，體驗這座與眾不同的跨年場地。

海上舞台是此次跨百光年活動第三舞台，有別於其他縣市，高雄要呈現出包含海、港及船等元素的跨年活動。現場吊臂也將升起一個鏡球，透過光影跟鏡球，把高雄港灣當成一個舞台、一個劇場，系列活動將在12月24日開始，市府呼籲大家一定要來親眼體驗海陸空三度空間的展演。

由義守大學、三民家商及七賢國中組成的一三七籃球隊進行此次海上舞台籃球交流賽

此外，夢想家青年隊的五位球星吳松蔚、白曜誠、邱子軒、呂威霆以及蘇文儒也前來助陣，客串擔任一日教練，共同體驗這與眾不同的籃球場地。夢想家球員吳松蔚和三民家商球員張少桀在接受媒體訪問時也表示，曾看到美國在航空母艦上打籃球，這次有機會在台灣的海上舞台打籃球，心情感到相當開心。

由雄市府主辦的「2021跨百光年」系列活動，將以跨百、跨海、跨界的方式，史無前例的整合陸、海、空三向度，讓高雄港灣將化身成大型劇場舞台，從12月24日至1月3日，呈現一場前所未見，且創新有別傳統的跨年活動。