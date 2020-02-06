中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，國內首例新型冠狀病毒確診個案臨床症狀改善，將安排出院，並由衛福部派員全程護送個案到家。首例個案是一名女性，他不僅親手寫下感謝函，也準備了長達七分鐘的錄音，對第一線防疫人員及護理人員表達感謝之外，哽咽地說，「回到台灣真好!」、「台灣人很幸福!」

指揮官陳時中表示，國內首例新型冠狀病毒確診個案臨床症狀改善，次採檢皆呈現陰性、X光結果亦有改善，目前恢復狀況良好，已解除隔離限制，可安排出院。出院後，開了專家會診，出院後的安排要自主健康管理，也會全程護送他回家。

指揮中心表示，該名個案返國時自覺不適，聽見機上檢疫廣播後主動告知空服人員自身狀況，使檢疫人員可即時因應，給予最適當的處置並立即送醫，不只給予該個案即時的醫療幫助，更沒有危害到身邊的人。個案經治療後已無大礙，並已無檢驗出新型冠狀病毒，他以手寫稿及錄音檔敘述治療過程中，醫療團隊對她無微不至的治療與照護外，還適時給予支持與鼓勵，使她能順利痊癒，對此表達最大的感謝與敬意。

陳時中補充說明，由於個案精神方面各方面都脆弱，不希望曝光，但非常想跟社會講一下話，各錄了7分鐘跟2分鐘的錄音，在錄音中，個案說:「沒人願意生病，尤其是生病可能危害別人，這樣，有人會願意救我嗎?」所以很謝謝醫療團隊給予無微不至的照護，天冷了，端熱水給他的護理人員自己都燙到手，又看到陳時中部長落淚，真的非常有感觸。

他哽咽地說，「回到台灣真好!」、「台灣人很幸福!」大家如果能夠抱怨少一點，快樂會多一點，感恩多一點，會更幸福。

指揮中心也向全體第一線防疫人員及醫療團隊的辛勞與付出表達感謝，並提醒國人務必配合指揮中心相關防疫措施，共同守護全國國民健康安全。