前總統府資政彭明敏今天撰文，呼籲未來新政府立刻召開「建國會議」，制定台灣憲法、新國號、新國旗、新國歌，並以新國號新國家名義重新申請加入聯合國，全國教育也要以「認同台灣」為基礎。

彭明敏因與學生謝聰敏、魏廷朝於1964年發表《台灣人民自救運動宣言》，遭當局以「意圖煽動，以非法之方法，變更國憲，顛覆政府」判刑。其後在國際壓力之獲當局特赦，但仍遭軟禁。1970年1月2日，被當局24小時監控、軟禁的彭明敏，祕密逃離台灣，抵達瑞典首都斯德哥爾摩，震撼國際社會。

今天是彭明敏變裝易容，脫出台灣50週年。今年也是發表《台灣人民自救宣言》56週年。彭明敏在《自由時報》撰寫文章，回顧台灣民主的坎坷歷程，並對未來新政府，提出7點呼籲：

（一）台灣的獨立主權，絕不可退讓。

（二）我們活在政治和法理上極其畸形虛偽的台灣，太久了，應急切成為正常國家，立刻召開「建國會議」，集智

制定台灣憲法、新國號、新國旗、新國歌，宣布新國家的成立，凡冠以「中國」的公私機關、公司、社團、學校、街名，全部除去「中國」名稱。

（三）制定台灣憲法、新國號、新國旗、新國歌，以新國號新國家名義重新申請加入聯合國，全國教育皆以「認同台灣」為基礎。

（四）司法改革和轉型正義已淪為空洞口號，必須重新出發，強力推行，建立人民對司法的信心，伸張正義，振奮國民士氣。

（五）目前與中國的所謂「交流」，實則不異「宗主國」中國，在巡視「屬國」台灣。敵方在台享受「言論自由」到處鼓吹「統一」，敵國旗在鬧街飄揚，手持敵國旗者公然結隊遊行呼嚎。相反的，由台灣到中國者，連中華民國4字、總統名字也不敢說，況乎「民主自由」。這是絕對的「不平等」，自稱「主權獨立」，實況是「主權」掃地被蹂躪，莫大國恥。新政府與中國「交流」必須堅持「平等」原則，對方可以在台灣做的，台灣在中國也可以做，台灣在中國不能做的，中國在台灣也不能做。敵國人在台灣不得有「言論自由」，一個政府連這種常識性的政策也做不到，在正常的國家，是無法存在的。

（六）公開明確表示台灣為美、日、歐民主陣營的一員，爭取民主國家的支持。

（七）以新國號新國家名義重新申請加入聯合國，1年不成，3年，10年，50年，繼續申請直到成功為止。