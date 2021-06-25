6月20日，美國贈送250萬劑莫德納疫苗抵達台灣，因為美國發現：目前在台灣肆虐不是武漢病毒，而是紅色政治病毒，隔了幾天，來自立陶宛小國的愛心舉動，才會令台灣人感到汗顏，立陶宛在波羅的海，處境類似台灣，飽受大國俄羅斯威脅，九O年脫離蘇聯獨立，人口二百八十萬，病毒侵襲下，有十分之一人口確診武肺，死亡四千人，這樣被武漢病毒折磨的國家，却送給台灣二萬劑疫苗，留下一句話：「愛自由者應該互相幫助」，而吵鬧要疫苗的藍色黨，一頭罵台灣是乞丐，另一頭罵美國給得太少，這種乞丐也真是少見的精神分裂，罵人時候，忘了自己就是丐幫黨黨員，另一個扮演慈善家的張教授也開罵了：「台灣寧願當乞丐，也不向祖國疫苗下跪」，老張自己心靈很受傷，大罵蔡英文，罵人內容在此就不寫了，說真的，我真的寧當美日乞丐，也不想當強國子民。

要對政府開罵，也要有個理由，從罵人裡面，也可以看出罵人者的智慧高低。

就像老張，教授也不白當，兩片薄紙呈堂，文字廖廖，表示要和老張合作，送台灣千萬劑疫苗，只要政府點頭，連國民黨人都認為老張此舉太草率，太過胡鬧，破壞國民黨形象，試算五百萬劑BNT疫苗，以公開市場每劑40美元計算，就是2億美元，相當台幣60億，加上國藥疫苗五百萬劑，兩者相加，總價接近百億，有這種實力財富，在中國就是中共黨庫唯一，老闆就是習近平，台灣政府擔心你老張空口無憑，要求贈送單位出張紙證明，證明自己真的擁有這些貨物，其實也不算是刁難，老張不能開授權原因，膝蓋想就知道，上達天聽的中間人太多，每一個人都自認和習近平有交情，老張不是胡鬧，而是罵人之前，先給台灣政府拒絕疫苗，不顧百姓死活扣上帽子，罵起人來，才會理直氣壯，因為老張不是普通民代，擁有免責權，也不是不分區議員，人在台北市議會，卻專罵總統府。

民代只顧罵人反而自打嘴巴

藍色民代亂開罵，因為不怕被控告，所以言論就很離譜，王鴻薇批評台灣不如窮國菲律賓，菲律賓剛剛購買輝瑞疫苗四千萬劑，台灣政府卻很小氣，草菅人命，這種手法稱為半真半假訊息，人民最容易受欺騙，完整訊息是菲律賓購買四千萬劑輝瑞，從8月起才開始交貨，年底前完成交貨，菲律賓一億多人口，要每人兩劑，達到七成覆蓋率，至少要買一億四千萬劑，菲律賓目前到貨疫苗一千兩百七十萬劑，其中有六成是中共科興疫苗，菲律賓人口是台灣4.5倍，如果真的要和菲律賓作比較，台灣疫苗到貨量超過菲律賓太多了，數字不說謊，藍色議員民代只顧罵人，認為台灣人好騙，最後就是自打嘴巴。

疫苗是政治照妖鏡，也是政治投名狀，好像台大教授宛舉正敲鑼打鼓說：祖國我來了，罵台不落人後的邱毅，也在21日發文表示：已經抵達廈門，要給祖國打一下，正印證一句話：不打不成器，我只能按讚，這種勇氣非我能比。

科興疫苗在香港打死不少人，許多國家聞之色變，世衛統計十國中有九國，打兩劑中共疫苗後確診攀高，匈牙利、阿拉伯立即改打其他疫苗應變，巴西最早用中共疫苗，確診攀高，死亡人數達五十萬，中巴關係亟亟可危。

中共兩種疫苗，雖然通過世衛認證，但是內幕水很深，同樣沒有交出三期實驗數據，中共專家坦誠副作用很多，還傳出數據造假，這種疫苗好像中共出產的地溝油，有點金錢或知識的中國人，不敢接受施打，但是，擔任對台宣傳任務者，卻不能不打，如黃智賢、黃安等人，因為疫苗是最佳投名狀。

國台辦宣稱有八萬台商，已經打了中共疫苗，數字真假難料，但是人在鐵幕，為了保命，忍痛被打，也是人性常態，據我所知，也有很多台商寧願花錢到香港打BNT疫苗。

民進黨人才凋零，疫苗之亂亂如麻，政府對自己政策又捍衛無力，給了紅藍兩黨可乘之機，其實對老共疫苗也無需拒之千里，由專案批准藥廠進口，藥廠無需自負後續訴訟、賠償，願意施打者就去打，打死了，自己負責，讓在台中國人，有愛祖國機會，例如倡議專機到中國挨打的藍色立委們，一則可以遂起心願，一則讓他們交出投名狀，台灣人也可以知道那些人身在台灣，心在中國。



美國政府捐贈的250萬劑莫德納疫苗於6.20順利抵達台灣。圖／擷自AIT臉書