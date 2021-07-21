陳耀昌，1949年生於台灣台南，台南一中畢業後進入台大醫學院醫學系，畢業後在台大醫院擔任血液及腫瘤科醫師30年期間，他成為台灣骨髓移植的先驅，1983年他成功完成台灣第一例自體骨髓移植，1984年完成第一例異體骨髓移植，1986年完成首例冰凍骨髓移植，1992年完成首例周邊造血幹細胞移植，2001年完成首例CD34造血幹細胞純化移植，他在台灣推動骨隨庫的成立，不僅造福無數血液疾病患者，他也是國內幹細胞醫學的領航者。他曾擔任中華民國血液疾病學會理事長、亞太骨髓移植學會理事長及國家衛生研究院幹細胞中心的創所主任，他還是台大法醫學研究所創所所長，任內推動國內的「法醫師」立法不遺餘力，在專業領域的成就使他獲頒不少獎項，如中華民國癌症醫學會徐千田癌症研究傑出獎、生策會國家創新獎、衛福部「衛生福利專業獎章」…等，可謂實至名歸，他也因此獲邀擔任行政院顧問及總統府人權委員及科技委員，並經常在國際上被邀請四處演講或擔任訪問學者及顧問醫師，為台灣做了不少醫療外交的貢獻！

但是陳耀昌的興趣不只在醫學領域，他也曾代表民進黨擔任不分區國大代表，甚至還曾組織「紅黨」擔任黨主席。但真正令人亮眼的是他的文筆獨創一格，寫出了很多叫座又叫好的台灣歷史小說，例如「福爾摩沙三族記」這部壯闊的大河小說是描寫西拉雅人、荷蘭人與漢人的血脈相通遙遠和真實的故事，獲得2012年「台灣文學獎」及2013年台北國際「書展大獎」。「苦楝花」、「獅頭花」不但描寫1867年恆春半島墾丁海岸發生的美軍與原住民「斯卡羅族」戰爭及簽署國際條約的歷史故事，更引出1874年日本人出兵台灣的「牡丹事件」，再引出1875年清朝沈葆楨的「開山撫番」及1895年的「割讓台灣」這一系列牽動台灣命運的故事，他的歷史考據和史實收集非常下功夫，加上文學素養和小說虛實筆法精彩內容引人入勝，當然又獲頒2016年的「長篇小說金典獎」及2017年的「台灣歷史小說獎」。

不僅是擅長寫台灣歷史小說，陳耀昌還發揮醫學專業和歷史考據的跨領域寫作，他以台灣人基因的研究為出發點，2015年寫出《島嶼DNA》一書，從幽門桿菌推演出台灣高山原住民為南島語族的祖先，還有台灣人僵直性脊椎炎的好發基因高於亞洲人及傳統漢人，其源自荷蘭的血統基因，而鼻咽癌患者的基因則來自百越，這些有趣的醫學和歷史交會的寫作引起了許多讀者的興趣，使他的書很快就成為排行榜的暢銷書。其實他更早就曾寫過非小說的文集如《生技魅影：我的細胞人生》（2006年出版）、《冷血刺客之台灣密帖》（2008出版），陳耀昌創作力旺盛，雖已年過七十，仍筆耕不斷，最新作品《島之曦》又於2021年7月出版，描寫1920至1930年代台灣文化運動狂飆下，社會運動健將與前衛美聲歌后追求台灣理想的故事，讀者可以從他的作品看到台灣人的希望和島嶼的曙光。



陳耀昌2021年最新作品《島之曦》。圖／擷自網路，民報合成

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集