前總統陳水扁上周日在《微微笑廣播網》新節目「有夢尚水」與廣播教父石川與談「話人生」提及母親近況不理想，石川提及扁獄中作詞「阿母的目屎」該曲由扁獄中作詞，王明哲作曲。(圖/陳俊廷-林崑峯)

前總統陳水扁上周日在《微微笑廣播網》新節目「有夢尚水」與廣播教父石川與談「話人生」滿滿正能量，首集播出深獲迴響，不少網友留言：「意猶未盡～」 。

尤值一提的是，扁回應提及母親近況不理想，扁說：今年94歲的母親，去年4月跌倒住院後，迄今還沒有開過醫院，自己會住在台南，主要也是因為要去探望母親會比較近。石川說，眾所皆知扁很孝順，他並特別提及扁獄中作詞「阿母的目屎」。扁則說：「每聽一次攏會哭….」。.

阿扁前總統在獄中寫作〈阿母的目屎〉是一首台語詩，由王明哲譜曲。王明哲後來也曾多次在海內外公開演唱，最近一次是在 2019年出席紀念二二八大無畏音樂祭演唱該首〈阿母的目屎〉，民報之聲當時也曾獨家影音報導。

台灣歌謠大師王明哲屏東車城人，創作約30年，原本就讀所學是化工，民報多次深度報導他的音樂創作啟蒙與人生轉折，王明哲並以吉他彈唱多首廣被傳唱的經典歌曲。

王明哲最新專輯收錄如與台語國寶詩人黃勁連老師作詞的〈天送伯仔〉及如譜寫台灣風情的歌謠〈風聲水聲日月潭〉或歌謠〈火金姑〉、〈烏秋〉、〈作工人〉、〈烈火鳳凰〉…等多首歌曲膾炙人口備受讚譽。

※《阿母的目屎》歌詞：

想起阮細漢的時

阿母揹阮去園內撿蕃薯

先乎豬吃有賰的換冰枝

買米賒帳寫字佇門邊

就像阿母教阮學認字

想起我長大的時

阿母看病沒錢問童乩

只有勤儉讀冊搶頭旗

為著台灣潦落政治去

毋甘阿母整夜目屎滴

阿母啊阿母

你就毋通嚎

阿母啊阿母

你就毋通嚎

我人佇這清洗便所沒代誌

你要勇健等我平安倒轉去

叫你一聲我比誰人較愛你