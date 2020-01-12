伊朗革命衛隊承認用導彈擊落了烏克蘭民用客機，此舉在伊朗首都德黑蘭引發反政府抗議，伊朗半官方的法斯通訊社指出，示威民眾11日聚集在阿米爾卡比爾（Amirkabir）理工大學和謝里夫（Sharif）理工大學，部分示威人士呼籲伊朗國家領導人下台。

「哈梅內伊（伊朗最高精神領袖）下台！」，《華盛頓郵報》、《紐約時報》指出，謝里夫理工大學的示威民眾在11日舉行的守夜活動中高喊口號，一些在社交媒體上分享的影片顯示，抗議人士高呼「撒謊者去死！獨裁者去死！」

美國之音波斯語組報導，抗議活動已經向第三大城市伊斯法罕等伊朗其它地區蔓延，伊朗爆發抗議活動後，美國國務卿蓬佩奧發表推文：伊朗民眾的聲音十分清楚，他們受夠了當局的謊言、腐敗和無能，以及哈梅內伊盜竊統治下伊朗革命衛隊的殘暴。我們與伊朗人民站在一起，伊朗人民應該擁有一個更好的未來。

美國伊朗問題特使霍克（Brian Hook）表示，「伊朗再次爆發大規模的反政府抗議活動，我們100%與伊朗勇敢的人民站在一起，抗議人士高聲反對伊朗革命衛隊的可恥行為，並撕下政府張貼的（聖城軍指揮官）蘇萊曼尼海報，他們說，蘇萊曼尼是個殺人犯，哈梅內伊也是殺人犯，抗議人士說的對！」