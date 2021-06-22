拜登政府周一（6月21日）表示，大部分疫苗將通過「新冠疫苗獲取機制」（COVAX）共享，以兌現拜登總統承諾與世界各國共享8000萬支美國制造的疫苗的承諾。示意圖／擷自AIT臉書

白宮已制定好向海外分享5500萬劑新冠病毒疫苗的計畫，其中大部分將分配給拉丁美洲、加勒比海地區、亞洲和非洲國家。

拜登政府周一（6月21日）表示，大部分疫苗將通過「新冠疫苗獲取機制」（COVAX）共享，以兌現拜登總統承諾與世界各國共享8000萬支美國製造的疫苗的承諾。

美聯社周一報導，因監管和其他障礙，拜登政府很可能無法實現在6月底之前分享這些疫苗的承諾。該通訊社援引官員的話說，疫苗都已準備就緒，但因美國及疫苗接受國的法律、後勤和監管要求，疫苗配送被延遲。

拜登本月早些時候公布了捐贈首批2500萬劑疫苗的計畫。周一，白宮公布了捐贈剩餘5500萬劑疫苗的計畫，其中1400萬劑送往拉丁美洲和加勒比海地區，1600萬劑送往亞洲，還有大約1000萬劑送往非洲。

另有1400萬劑疫苗將共享給「區域重點國家」，包括哥倫比亞、海地、阿富汗、伊拉克、烏克蘭、南非、約旦河西岸和加沙地帶。

美國已經開始向台灣、墨西哥、加拿大和韓國提供疫苗。

「我們有充足的庫存來提供這8000萬劑疫苗，」白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）在周一的新聞發布會上告訴記者。「我們面臨的最大挑戰是相關後勤工作，這是一項沒有行動指南的任務，要將這些疫苗分發到世界各國，存在各種挑戰。」

此外，拜登總統本月早些時候宣布，美國將向製藥商輝瑞（Pfizer）購買5億劑疫苗，並在明年向全球分發。

在1.77多億美國人接種了至少一針疫苗後，美國開始有多餘的疫苗庫存，對新冠病毒疫苗的需求已開始下降。

白宮周一在一份聲明中稱，美國「不會利用疫苗來從其他國家獲取好處。」聲明表示，美國疫苗捐贈項目的目標包括增加全球新冠病毒疫苗接種覆蓋率，為病例激增做好準備，並幫助「我們的鄰國和其他有需要的國家」。