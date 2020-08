Let Taiwan be Taiwan!

記得之前回國,每次經過林口,看到民視大樓外高舉的Let Taiwan be Taiwan之旗,縱使已有滿腹對當局的建言,最後依然選擇相信剛輪替的執政黨——因為那面旗還在,對執政黨承諾的改革的盼望就還在!曾幾何時,物換星移,旗悄悄被撤下,巧合的是當時凡提出建言者,無一不被視為烏鴉,無一不被獵殺,或邊緣化,甚或被抹紅汙名化。同時,執政黨也順著2018年選舉慘敗,再度拋出芒果乾,順著香港反送中逼台灣人民自行服用,營造出非我則無人能抵對岸蠶食鯨吞的政治氛圍。

只是,事實真是如此嗎?我們的執政黨真的有認真思考如何帶領台灣人民嗎?且讓我們平心靜氣,順著時序來討論幾則新聞報導。

關於正名的問題...

首先,根據自由時報2020年6月16日的報導[1],許多台灣非政府組織曾呼籲立法院必須要在立法院的臨時會處理台灣正名。而根據這篇報導,與會團體當中的台灣制憲基金會主任黃啟豪更提出台灣制憲基金會的民調數據,顯示約73.6%的台灣民眾認為,國際社會將台灣與中國混淆,傻傻分不清的情況非常嚴重[1]。因此,根據這份民調結果,看來大多數台灣人民是無法接受現在這種名不正,言不順的國際處境。

但是這樣的民意,我們一票票選出的立法委員們有聽到嗎?應該有吧?因為我們看到自由時報7月22日的報導[2],身為執政黨的民進黨團似乎從善如流,提案要求行政部門要在「華航」與「護照」兩件事上強調「台灣」,以避免與中國混淆[2]。

只是這樣就叫做正名?若仔細思考,就不難發現魔鬼藏在細節中!因為不管是「華航」或是「護照」,新法案都只強調要加強凸顯台灣,卻完全沒有說要去掉造成最大混淆的ROC(Republic of China)。因此,新法案充其量只能稱為是半套的正名。這樣半套的正名結果,真的能增加台灣(Taiwan)在國際間的能見度,還是會持續讓台灣在ROC的框架中輪迴,依然無法成為國際社會的國家成員之一?讓人擔憂的是,結果恐怕是後者。而Let Taiwan be ROC可能就是這種半套正名所造成的政治後果!

關於制憲的問題...

更讓人為之悵然若失,是執政黨竟在2019年間完成公投與大選脫鉤的法案修正後[3],才剛過一年竟又再次提起要在9月的會期重新讓公投綁大選的提案[4]。根據自由時報的報導,這是要在2022年藉人民公投的力量廢除考監兩院而達成憲改的目的[4]。只是筆者不禁要問: 這樣透過公投來啟動修憲,是要達到什麼樣的施政憲改的願景?往三權分立的憲改方向固然值得讚許,但可以付諸實行的方式很多,為何就非得要等到2022年使用公投來達成這個目標不可?難不成,民意授予的行政權力與立法院席次還不夠您們「現在」達成實質上的憲改, 而非得要等到2022選舉時再付諸實行?

談到這裡,或許會有人以為筆者反對公投制憲或憲改。恰恰相反,筆者主張用公投以制憲或憲改。特別是制憲,筆者認為更當透過公投,方有民意基礎。因為公投是人民集體意識的展現工具。但筆者所不能接受的,是執政黨不該如此當成把公投與否當成兒戲,或是欺哄人民的工具。打個比方,執政黨面對公投是否該綁大選如此前後不一的態度,像不像把是把公投當成政治玩具?難道就只因為公投結果有可能不如我所願,所以我就先把玩具收起來,把鳥籠改成鐵籠[5]。等到要轉移政治焦點,或想紓解傳統綠營選民的怨氣時,再拿出來晃個兩下即可?

這是面對人民該有的「謙卑」態度嗎?

Drain the swamp!

走筆到此,除了惆悵憤慨之餘,筆者不禁想到了1980年代,美國政壇很流行Drain the swamp這樣的口號。這句口號,雷根用過,川普也用過[6] !什麼是Drain the swamp? 意思就是要把華盛頓特區的政治沼澤抽乾,以除去寄生於沼澤的蚊子危害[6]。

因此,借用這個Drain the swamp的比喻,我們想要對台灣的執政黨立委們提出三個請求: 請不要辜負我們想要改變現況的小老百姓的託付!請確實的把佔據台灣的政府利益沼澤抽乾!並且,請不要忘記你們的黨綱勾勒及規劃的國家願景——透過公投來決定台灣人自己的前途!

特別是法案的制定優先次序,請你們不要只是隨便敷衍託付選票給你們的選民和那些非政府組織。如果,你們無法確實落實你們的承諾,就請把公投權還給我們: 讓人民自己決定要不要公投綁大選!讓人民自己決定要不要修改這套不合身的憲法!以及,讓人民自己決定要不要這個曖昧不清的名稱!

"Drain the Swamp! And Let Taiwan be Taiwan!"

參考資料:

[1] 謝君臨.(2020, June 16). 台派聯盟等20團體 促立院臨時會處理護照華航正名案. 自由時報. 來源: https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/3199090

[2] 彭琬馨.(2020, July 22). 立院表決通過 要求推動華航. 護照正名. 自由時報. 來源: https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/3235825

[3] 林瑋豐.(2019, June 17). 公投和大選脫勾 每兩年辦一次 立法院三讀. 風傳媒. 來源: https://www.storm.mg/article/1396381

[4] 即時新聞.(2020, July 22). 啟動廢考監兩院 游錫堃: 拚2022修憲公投綁大選. 自由時報. 來源: https://news.ltn.com.tw/news/politics/breakingnews/3235646

[5] 中央社.(2019, June 04). 批公投修法鳥籠變鐵籠 呂秀蓮:民進黨不要打著民主背叛民主. 風傳媒. 來源: https://www.storm.mg/article/1354040

[6] Wikipedia-The Free Encyclopedia.(Edited on 2020, May 04). Drain the swamp. Wikipedia. Retrieved July 20, 2020 from: https://en.wikipedia.org/wiki/Drain_the_swamp