日本政府官員證實，日本首相菅義偉定於4月9日訪問華盛頓，與拜登總統舉行峰會。兩國目前正在為峰會進行籌備。

這將是拜登自1月上任以來首次與外國領導人舉行面對面會晤。外界預計，兩人可能會討論中國的人權問題、如何應對中國海洋擴張，以及朝鮮無核化等議題。

日本共同社星期二（3月30日）引用消息人士稱，菅義偉預計4月8日離開東京，4月11日返回。為出訪做準備，菅義偉3月16日接種了輝瑞公司新冠肺炎疫苗的第一針，並將於下週接種第二針。隨行官員也將陸續接種疫苗。

這次峰會舉行之際正值拜登政府在中國新疆人權問題、香港選舉問題和台灣安全問題與中國對抗升級的時刻。美國正在爭取盟友支持美國為實現「自由開放的」印太地區而作出的努力。

日經新聞稱，日本和美國計劃在菅義偉的這次訪美期間能夠就穩定台灣海峽的重要性達成共識。

雙方正在討論是否應該把台灣問題列入這次峰會的聯合聲明的問題。兩國還打算針對中國的海警法採取統一立場。海警法允許中國海警部隊對於不服從指令的外國船隻動用武力。

共同社還說，菅義偉和拜登預計將確認尖閣諸島（中國稱釣魚島）屬於美日安保條約第5條的適用範圍。尖閣諸島是東京和北京之間緊張關係的根源。中國宣稱對東中國海的尖閣諸島擁有主權。

美日安保條約第五條規定，美國將保衛日本管轄的領土，使之免於遭受外國的武裝攻擊。

消息人士稱，菅義偉和拜登還將譴責朝鮮上星期違反聯合國安理會決議試射兩枚彈道導彈的行為，並在會後的聯合聲明中呼籲朝鮮徹底無核化。