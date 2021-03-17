「武漢肺炎」一年前爆發，流毒遍及全球，至今病變不絕如縷，連綿地進入第三波，世界各國的學校教育停擺了一年，孩子們被困家中，不能上學，不能接觸其他玩伴，只能宅在自家，接受電腦教學。這一週以來，德國中小學剛開始讓學童重新返校，但是據說最新的新冠變種不同以往，15歲以下的孩童和青少年很容易感染。如今專家、政府、社會、學校都進退兩難，不知是否冒險開放學校，還是繼續「禁閉」學生們。就在此時，傳來消息，中國攻擊德國的卡爾蓀出版社（Carlsen-Verlag）, 說他們出版的一本兒童書籍裡面有「辱華」的不實言語，直接「傷害了中國人民的感情」。

娃娃書「辱華」，有「種族主義」傾向？

原來這個專門出版兒童和青少年讀物的出版社，去年6月疫情第一波平息下去之後，出版了一本小小的圖畫冊——《給安娜和莫里茲的新冠彩虹》（Ein Corona Regenbogen für Anna und Moritz），副標題是「新冠期間，給幼兒園和小學生一些關於抗疫的行為提示」。這裡面大字不過幾籮筐，要孩子們注意衛生勤洗手，不讓病毒有機可乘。裡面的一句話「病毒來自中國，從那兒散佈到各地。」這句話對老共來說，就是阿Q頭上的瘌痢——碰不得！

中共贍養了一批奴才官員，別的用處沒有，就只會察言觀色，看主子臉色。習政府用鐵腕把武漢人民關在籠裡兩個月，宣佈戰勝了病疫，當然也抓了一批調查記者，封了口，判了刑。老共深諳「安內攘外」的道理，收拾了國內的「不安份份子」，接著就向國外甩鍋，推卸責任，然後展開「戰狼外交」，反守為攻。

座落於漢堡市的中共領事館自然唯命是從，抓住一個童書的小尾巴，大作文章，向出版社高調發話，提出要進行刑事訴訟，指出該讀物有違事實，要求書籍下架，並公開道歉。這些奴僕官員生活在自由世界，依然不知「言論、出版自由」為何物，為了這樣一句話，就要跟出版社對簿公堂。不僅如此，領事館指出，在德華人也很受到這種表述的傷害，因為這裡面包含了「種族主義」的傾向。顯然領事館假借一些拍馬攀附、甚或收買的「愛國華僑」，示意他們出面，寫信給出版社，「抗議」娃娃書中的一句話，來表達他們忠於「祖國」的紅心。

「武漢病毒」、「西班牙流感」，以地命名又如何？

真是奇了怪了， 病毒無國界，不論膚色、種族、性別、年齡，不論它散佈到哪裡，還真是眾生平等，童叟無欺。它最先的發源地不是中國，難道是美國，是南太平洋島？如今除了那個無賴、無恥的過氣川普總統曾經提出要中國「賠償」以外，並沒有其他國家認真地考慮過「索賠」之事，中國遮遮掩掩，一整年不讓世衛會入境調查。最後世衛會的代表團終於進入大陸，中方還是不能按他們的要求，提供一切必要的數據和資料。如果真要洗白，證明病源不在中國，那為什麼有這種欲蓋彌彰的行為？

這次中國的手再次伸向自由國家的出版業，不是單純的干預「言論自由」的事件，而是一場政治較勁。只是老共用「牛刀」來「殺雞」，居然由中國官方的領事館出面來干預一本小小的童書。1918年1月爆發的「西班牙流感」，其實人人知道不是從西班牙，而是從法國源發出來的，那時第一次世界大戰快接近尾聲，法國是參戰國，這樣實話實說，怕會影響士氣，而且參戰國的媒體多受戰時政府管制，而西班牙是中立國，媒體喜歡渲染，也就這麼沿用了「西班牙流感」的說法。西班牙也並沒有抗議，也不覺得這就「傷害了人民的情感」。（這是中共的口頭禪，只要對外國不高興，就說人家「干涉中國內政」或是「傷害了中國人民的感情」。）

「說好中國的故事」？作夢！

中共控制宣傳、媒體、出版慣了，黨的指揮棒指向哪裡，服貼的奴僕賤民就跟到哪裡。黨要你築起血肉長城，你打破頭也得往前衝。黨說病毒不是從中國傳出的，那所有人的手都要指向外國。只是這世界除了奴才，還有很多有自由意志和尊嚴的人，他們能獨立思考，做出判斷。用暴力威逼，用金錢收買都行不通時，你老共也得頓悟，這樣蠻幹不顧臉面的行為，只能招來更多的反感和厭惡。卡爾蓀出版社那些軟骨頭沒見識的人，向你們低頭，把那句話改掉了，那又如何？中國這下是否贏得了阿Q式的「精神勝利」？德國的大報媒體對中國的蠻橫無知的作風，知之甚深。中國官方在國外的惡言惡行，人家都記上一筆，別妄想西方媒體會來巴結你，「說好中國的故事」，那是作夢！除非習近平下台，除非老共垮台，除非毛澤東鞭屍，除非中共官員向人民下跪，不然西方媒體會一如既往地針尖對麥芒，雞蛋裡挑骨頭，跟你們作對，就像他們跟自己政府一天到晚挑釁批評一樣，他們會對你們「一視同仁」地對待。



今年2月世衛會的代表團終於進入大陸，作者指出，中方還是不能按他們的要求，提供一切必要的數據和資料。如果真要洗白，證明病源不在中國，那為什麼有這種欲蓋彌彰的行為？圖為WHO的武漢病毒調查團班恩巴瑞。擷自公視新聞影片