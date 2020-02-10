深圳封城前夕，將近六萬人大逃亡，離開深圳湧入香港，道理很簡單，寧願住在香港，也不願住在深圳，同樣染病，在香港存活機會更大，這是最簡單的道理。圖／公有領域，取自維基共享資源

這一期美國《時代雜誌》，用戴口罩的習近平照片當封面，標題是「武漢肺炎阻斷中國夢」，諷刺習近平意味濃厚。

一位剛從美國探親回來的朋友說，「美國流感死了8000人，但是，街上很少人戴口罩」，當下，中國公布的武漢新SARS疫情，死亡才突破800，確診逼近四萬，就引起全球大恐慌，各國如臨大敵，82個國家已經拒絕中國旅客，一位在俄羅斯旅行的台灣人，被認定是中國人，當街被俄羅斯人毆打，更多中國旅客，在歐洲旅行找不到住宿的地方，好像有一股新的「反中」浪潮興起，照理說，全世界應該拒絕死亡8000的美國人才對，卻反過來拒絕中國人，原因很簡單，中共政權比瘟疫還可怕，因為這個政權善於說謊，黑箱政策，隱匿疫情，防疫工作完全不透明，拒絕把問題攤在陽光下，把世界變成盲眼瞎子，也因為中國處理不當，讓國際人士宛若行走在黑暗中，一無所知，這才是引發恐慌的因素。

很多恐慌是中共自己製造的，流傳在世界各地的武漢醫療現況視頻，真實反映出，武漢以及湖北人，受到哪一種醫療待遇？社區裡面每次死亡，就是全家死亡，焚化爐徹夜作業，屍體無處安放，很多病人因為無法等到醫院病床，在家隔離，交叉感染，一個家庭就沒了，前幾天，還傳出一位兩歲女童，向李克強投出的求救信，此信顯然由家屬代筆，而代筆的家人，已經全部冤死，信末說，「只剩我一人，要如何活下去」？還有各地封村封戶，公安當街抓人，行徑惡行惡狀，甚至挨家挨戶抓人，暴力對待病人，以及中國各地如何排斥武漢人，強行堵門，禁止外出，比中世紀對付黑死病更野蠻，一開始，這只是一個傳染病，只要用對方法，專業處理即可，卻被中共大陣仗對待，搞成一場文化大革命，如果你是健康人，整天看著這樣的畫面，你怎麼會不緊張？不感到恐慌？害怕自己就是下一位被公安上門抓捕的人，還有中共「央視」用來宣傳的畫面，「火神山」醫院，以及千人聚集的「方艙集中營」，中共官方宣稱不會感染，以為可以藉此搞好宣傳，主辦者還當著被隔離病人高喊，「此地不是醫院，只是隔離點，我們無法負責生死」，此話一出，嚇倒一堆人，更不用說集中營內部髒亂不堪，看在衛生醫療專業人士眼中，沒有一個人不感到害怕，不免發出，這是死亡集中營的疑問號？更有已經住進去的輕症病人，對外發出求助信，這已經不是瘟疫侵襲的突發事件，而是中共對策上製造的人道危機，這才是引發全球恐慌的源頭。

應對失當引發人道危機

中國這幾年花出幾百億美金，搞大外宣，收買全球媒體，企圖說好中國故事，但是，這些錢都白花了，一場瘟疫，就把中共治理下的中國社會，打回一百年前的不文明狀態。

2月8日，深圳封城前夕，將近六萬人大逃亡，離開深圳湧入香港，道理很簡單，寧願住在香港，也不願住在深圳，同樣染病，在香港存活機會更大，這是最簡單的道理，台商急於逃離中國，保命至上，同樣道理，舉世皆然。

2月7日，美國政府宣部將用進入第二階段的實驗藥品，「瑞德西韋」幫助中國抵抗病毒，美國這款新藥物，對付伊波拉病毒有很好效果，美國製藥廠吉利德宣稱，這款藥物在實驗上，可以有效治療「武漢病毒」，沒想到此藥才剛剛進口，網路上已經被哄抬500倍價格，中國官方更是大動作，搶先註冊專利，把「瑞德西韋」作為「武漢冠狀病毒」的專利治療藥物，對中共來說，「賺大錢比起照顧老百姓更重要」。

吉利德製藥公司原名「GILEAD」 ，有另外的翻譯為，基列，這家公司用基列為名，其實含有聖經中的意義，基列本來是地名，位於約旦河以西，距離耶路薩冷一百公里，此地在聖經中記載，「山丘上遍布一種名為安息香樹的灌木」，這種香樹植物學名STYRAX 香樹長到10年，就算已經成熟，當地人會從樹幹上劃出一道傷口，然後從中吸取乳香，聖經的〈耶利米書〉8章22節說，「在基列為何沒有乳香？為何沒有醫生？老百姓為何無法被救治？」，這句話說明了乳香在古代是一種藥品。

乳香在聖經時代，被認為是最早的醫藥，就如同沒藥一般，塗抹在病人身上，可以去熱，鎮痛，這種藥物更是對死者膏油必須具備，古代埃及人用乳香加上沒藥，用以作為屍體的防腐劑，木乃伊必須具備。

吉利德公司以地名命名，具有象徵上帝醫治世人的意義，但是，在瘟疫橫行中國的時候，卻被中共用以牟利，我們仍然疑問，中共用國家政府名義進口，美國要求減免藥品關稅，但是，中共卻把藥價抬高到500倍，到底有幾個中國病人吃得起？

說實在，瘟疫可以治療，但是，已經失去人民信賴的中共政權，比起瘟疫更邪惡百倍，這種政權恐怕更難治了。