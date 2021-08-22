從事醫師這職業已超過半世紀，加上自己的年齡，見過的死亡應該比一般人多，應該更能「從容以對」。但事實不然，當我獲悉「醫病平台」工作夥伴惠敏的離世，雖然是「意料中」，但這才知道她的永別是這麼難接受的事實，而她留給我這麼多難忘的記憶。

當2016 年我們決定成立「醫病平台」，讓醫療團隊與一般社會大眾有一個共同園地，彼此平起平坐地發表對醫療方面的看法，而透過這園地，醫病雙方可以了解彼此的感受，進而促成台灣醫病關係的改善。同時我們也希望因為醫病關係的改善，台灣才能繼續吸引有能力有愛心有理想的年輕人選擇醫療這條路，我們才能繼續擁有高水準的醫療品質。

透過我們的夥伴柳林瑋醫師的推薦，我見到了這位資深醫療記者劉惠敏，她的氣質與自信吸引了我們的團隊，而她的經驗也幫忙了我們在開創初期建立信心。想不到她後來因為頭痛而就醫，而我身為神經內科醫師，在電話中親自見證了她短暫的「失語」，而懷疑她可能左側大腦發生問題，接著聽到她被證實腦瘤，而後才發現是肺癌轉移到大腦。最後她不得不離開醫病平台的工作，全心勇敢踏上抗癌的漫漫長路。

我最感動的片刻是看到他們一群年輕人在癌症希望基金會策劃下，出版《與情緒相伴的新生活提案～11個練習，讓你在憂鬱、焦慮、憤怒、孤單時拿回主動權》的新書發表會。我非常高興看到了久違的她，亮麗的外表，開朗的笑容以及聽到她充滿智慧與感性的話。尤其當天出現的「神秘嘉賓」惠敏的中學老師感人的話語以及他們師生擁抱的鏡頭、惠敏的驚喜與滿足的笑容給我非常難忘的記憶。

在得知惠敏過世之後，我有機會重讀惠敏過去在「醫病平台」所寫的生病前陪伴罹病的親友，以及自己淪為病人之後的親身體驗，她對醫界的箴言，尤其是這幾句對於「同理心」的呼籲，一直縈繞我心：

「在疾病之前，無論醫病皆知識貧乏。醫師必須從病人獲知資訊，才能依據其多年的知識經驗診斷。醫、病必須合作，才能獲知最多的資訊，做最適合的診斷及醫療建議。對病人及其親友而言，不再因尋求醫療協助而獲致更大的壓力，包括來自醫師合理的病情告知或醫療建議，不是基於知識，而是出自於同理的態度。」

「我多少能同理醫護們的忙碌，例行工作下的龐大壓力，每天面臨即時的任務或風險，但在病痛下的病人，如果能被多一點點同理，多幾句的問候或安慰、說明，也許病人也不會有那麼多的煎熬。」

惠敏，我會把你這幾句由衷之言忠實地轉達給更多的醫護朋友與學生。你的人生絕對不會留白。同時，我也要與你分享我自己對生命的看法：隨著年齡與行醫經驗的增長，我發現生命不能用歲月的長短來「量」化，而應以生命得到的經驗、成果以及對別人的影響來決定它的「質」。

惠敏，你這趟人生是賺到了，雖然時間不夠長，但卻是非常優質，我相信一定有很多人，包括我在內，非常羨慕妳有這麼「非常有效率的投資」!

※本文轉載自： 元氣網醫病平台