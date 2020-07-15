武漢肺炎蔓延世界，全球出現經濟蕭條的景象，巧的是，今年太陽黑子很少出現，科學家警告，黑子「蕭條」的現象會產生火山爆發、地震、飢荒等效應。氣候學者則認為，地球暖化是導致氣候異常，洪水氾濫的主因。不管怎麼說，天顯異象，必有災禍，中國庚子年是大凶，大江南北出現觸目驚心的末日景象。

有關太陽黑子消失的現象，只有少數媒體零星報導。因此，很少人知道。據《富比士 》報導，迄至5月底為止，太陽已有100天一個黑子也沒見到。《紐約郵報》在一則報導中說，我們的太陽目前處於「太陽極小」期，已進入封鎖狀態，未來地球將冷卻，導致農作物歉收，糧食短缺。

根據NASA推斷，太陽極小期落在2019-2020年，料將在今年12月結束。去年太陽臉上無黑斑的日子大約280天，占全年77%，今年上半年則是76%，下半年大概不會低於這個比率。

我們的太陽半徑約70萬公里，是地球的109倍大，氫元素占了77%，氮21%，其他元素2%。太陽的結構由內而外分成六區，依次是核心區、輻射區、對流區、光球層、色球層以及日冕。光球層溫度大約攝氏5800度，是太陽黑子的活動區，黑子大小不一，小的直徑16公里，大的16萬公里，比較大的黑子，人們可以借助天文望遠鏡觀察得到。黑子比周遭的電漿低二千度，是太陽的磁場，因此正負兩極的黑子結合在一起，常以成雙成對出現。



太陽在24週期，黑子出現頻率最高的一年是2014，隨後逐年下降，週期在今年進入尾聲。圖／作者提供，歐洲太空總署

黑子出現頻率最高時，稱之為太陽極大期（Solar Maxima ），黑子出現頻率最低時，謂之太陽極小期（Solar Minima），通常週期是11年。當太陽處於極大期，表面會佈滿黑子，噴出閃焰，將數十億噸帶電氣雲拋入太空中，造成停電，通訊中斷，GPS接收器故障，南北極頻頻出現極光。當太陽處於極小期，黑子的數量很少，有時候幾天、幾個星期都沒有出現黑子，太陽不再噴出閃焰。對照人類的歷史，黑子極不活躍的時期，往往是出現極端氣候，導致大飢荒的年代。

英國天文學家蒙德（A.R. Maunder）在 1645-1715年，觀察到太陽僅出現50顆黑子，稱之為「蒙德極小期」，同時也是氣候史上的小冰河時期，在這段期間，歐洲溫度驟降，農作物生長期縮短了一個多月，下雪天數增加了30天，地面凍結，阿爾卑斯山的冰川淹沒了村莊，葡萄與穀物收成大幅減少，發生大饑荒。



在 1645-1715年， 太陽黑子鮮少出現，稱之為「蒙德極小期」，隨後有「道頓極小期」、「葛來斯柏革極小期」，2010年後進入現代極小期。圖／作者提供，維基百科

依照NASA的預測，太陽黑子第25週期（2021-2030）將是二百年來黑子活動最不活躍的週期，即使在顛峰期2025年，黑子也會比上週期少很多。那麼，地球是否會再度進入小冰河時代？溫度急遽下降，全球鬧飢荒？



太陽黑子每個月出現的平均數量，19週期的尖峰近400顆，到24週期的尖峰是 150顆，25週期會比本週期低。圖／作者提供，NASA

太陽黑子的週期是否跟地球氣溫有關？大部份氣候學家並不確定，「政府間氣候變遷專委會」（IPCC）認為沒有關連，況且「蒙德極小期」是出現於前工業（pre-industry）時期，21世紀全球化的經濟模式，由於大量製造、大量消費，能源過度消耗，生態被破壞殆盡，二氧化碳排放過量導致溫室效應，使得地球越來越熱，氣溫已無法逆轉，未來人類將生活在水深火熱之中。

去年全球創下自1980年以來次高溫記錄，今年台北曾飆高到39℃。最新氣象預測，未來4年內（2020-2024）全球將創下更高溫的記錄。據統計，目前有354個城市夏天平均溫度超過35℃，2050年以前，將增至970個城市，至少有16億人將暴露在致命的高溫下，南亞和中東的城市熱到完全無法居住，那時候高房價的台北市還適合居住嗎？

當人人感受到地球一年比一年熱，那可不是一時的氣候變化，而是大自然環境日漸惡化！出身石油幫、拒絕簽署京都議定書的美國總統小布希，採納其政治和商業顧問藍茲（Frank Luntz）的建議，將全球暖化（global warming），改稱為較中性的氣候變遷（Climate Change）。政客和企業媒體常刻意使用政治修辭（political rhetoric）來誤導社會大眾的認知。政客滿嘴拼經濟騙選票，貪婪的資本家則利用環境災難來獲大利，殊不知我們是溫水裡的青蛙，面臨的其實是氣候危機（Climate Crisis）。

各國先進的研究機構均使用電腦模型來量地球的體溫，有的模型參數多達300個，包括雨量、空氣污染以及熱氣流，數據龐大複雜到必須使用超級電腦來運算。NASA跟全球二萬多家氣象台合作，搜集大量的數據進行分析，準確的預測出地球的溫度變化，精確度高達95%，誤差值不到華氏0.1度。NASA指出，2015年升溫華氏2度這個界線後，地球不太可能「退燒」了。其他研究機構依照自己的模型預測地球溫度上升的度數，結果都令人驚訝。當地球升溫4度，南北極冰山融化，雨林消失，大量的動植物滅絕，台灣西海岸的城鎮淹沒在海水中，有錢人的後代猶如諾亞方舟（Noah’s Ark）的子民，搭著豪華郵輪在海上漂流，窮人的子孫不是被熱死，就是被淹死。

世界氣象組織（WMO）指出，過去10年是1850年以來最熱的十年。令他們感到憂心的是根據世界主要的氣象研究機構報告，在本世紀地球均溫可能上升攝氏3到5度，WMO綜合分析，給出的數據是3℃－4.4℃。



過去200年來，地表升溫大多維持在攝氏○度這條基準線。但是1980以後呈上升趨勢，尤其過去10年快速上升，顯然跟全球化經濟，導致溫室效應有關。圖／作者提供，WMO

美國太空總署（NASA）：3℃

瑞典氣象水文研究所（SMHI）：4.3℃

美國能源部門（US Dept. of Energy）：5.3℃

美國國立大氣研究中心（NCAR）：5.3℃

英國氣候變遷研究機構 MOHC：5.5℃

法國國立氣象研究中心（NCMR）：4.9℃

類似的報告相當多，由於太敏感怕引起爭論，僅五分之一見諸報章雜誌，依照2015年巴黎氣候協議，如果各國政府和企業遵守並採取實際的動作，聯合國希望達成的目標是從工業革命後溫度上升幅度控制在1.5℃。問題是各國和跨國公司只顧自己的經濟利益，並沒有認真去執行，一般民眾只在乎股市會不會創新高，並不關心我們的地球生病正在發高燒。直到前年為止地球均溫已上升1.1℃，比想像的快得多，離UN的目標僅差0.4度，如果沒有更積極的對策和執行力，照目前的狀況，在本世紀末，估計地球均溫將上升攝氏3.2度。



儘管巴黎協議訂下地球升溫1.5度的目標，各國依協議採取實際行動，或是陽奉陰違，本世紀末地球仍將升溫3度左右。（資料來源：CAT氣候行動追蹤者）

今年太陽黑子罕見出現，科學家的警告似乎已應驗。上半年菲律賓、日本、冰島紛傳火山噴發，中國東北有個死火山復活；地震也在美洲和中國發生，南加州六月發生二千多次有感地震，墨西哥南部也發生七級地震，貴州畢節縣山區出現奇特的「地鳴」現象，這是中國西南省份即將發生大地震的前兆，三峽大壩有可能被大地震瞬間震垮。此外，今年初數十億隻蝗蟲過境東非，6月4千萬隻蝗蟲入侵南美的阿根庭、巴西，隨後數以億計的蝗蟲大軍登陸襲印度、巴基斯坦。若下半年瘟疫無法控制，災禍接連在各地發生，聯合國糧農組織（FAO）坦承，今年全球有缺糧的危機。

全球變暖使得空氣吸收更多的水份，導致大暴雨、大風雪在世界各處發生。過去中國是全球化最大的受益國，如今淪為氣候災難大國，26個省市洪水氾濫成災，長江上下游災情尤其嚴重。在上帝面前只不過是渺小生物的毛澤東說過，「與天鬥，其樂無窮，與人鬥，其樂無窮」。無神論的共產黨戰天鬥地，濫建水庫築大壩，不相信科學、不尊重大自然法則。逆天而行，就別怪老天爺無情。除非推翻共產黨，否則中國人很難從天災人禍的輪迴中解脫。

美國記者華勒士－威爾斯（David Wallace-Wells）在其《不宜居住的地球》（The Uninhabitable Earth, Life after Warming）一書指出，未來世界將更熱、更窮、更毒！極端的氣候成了人們日常生活的惡夢，以牟利為導向的現代經濟和科技正把我們帶向氣候災難的邊緣。「我們是第一個目睹氣候惡化的一代，也是最後一個有機會補救的一代。」

面對太陽即將進入極小期的大循環，如果地球降溫是好事，然而地球持續升溫則是殘酷的事實。誠然，我們無法預料未來十年地球會發生什麼事。但是，世界若未能從今年的瘟疫與天災得到啟示，不改變全球化的生產模式，繼續摧殘地球的生態，人類不願意克制物慾過儉樸的生活，任意製造垃圾污染山川海洋。那麼，就要有心理準備過十年氣候更異常、環境更惡劣的苦日子。