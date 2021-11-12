在外界關注美國總統拜登和中共領導人習近平將在近日舉行視訊會談之際，有報導說，2022年北京冬季奧運會的問題正在突顯出來，並對拜登構成一個挑戰。

美國商業電視訊道CNBC週四（11月11日）報導說，兩名消息人士透露，中共領導人習近平可能會在下週舉行的兩國首腦視訊會晤上向拜登發出私人邀請，請他在明年2月參加在北京舉行的冬季奧運會。

報導表示，習近平的邀請對於拜登來說，是一個兩難的選擇。拒絕，可能加劇兩國之間的緊張關係；接受，則會使人們對拜登向外界宣示的民主和人權立場產生質疑。

據美國媒體POLITICO週三報導，拜登與習近平的視訊會晤初步安排在11月15日，也就是下週一。報導引用的消息來源是一位不在政府任職但了解峰會安排的人士。

拜登政府上台以來，大體延續了上屆政府的對華政策，雙邊關係持續緊張。觀察人士一般認為，這次峰會如能如期舉行，可能會對緩和雙邊關係產生一定的作用。

白宮和美國國家安全委員會拒絕就拜登總統將會如何回應習近平的邀請發表評論。白宮首席副新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）之前曾表示，白宮正在就這次峰會的具體細節進行安排，主要議題是對國家競爭的管控，而不是會達成多少成果。

隨著北京冬奧會的逼近，國際上的抵制呼聲日益高漲。人權團體和許多國家的政界人士向國際社會發出呼籲，要求各國通過各種方式拒絕參加，至少不派官方代表參加這次運動會。他們強調，在中共當局對新疆維吾爾人和其他少數民族穆斯林實施「種族滅絕」的系統性迫害、在西藏和香港大規模剝奪民眾的基本人權的時候，世界各國如果參加這次冬奧會將會對北京踐踏人權行為起到鼓勵和縱容的作用。

許多國家，包括在七國集團內部，都在討論如何對北京冬奧會進行「外交抵制」的問題。所謂「外交抵制」，就是允許運動員前往北京參加比賽，但國家領導人將拒絕出席。不過，相關國家尚未就這個問題作出最後決定。

人權活動人士敦促國際奧委會推遲這次冬奧會，或者把它遷往其它國家舉辦。

美國國務院對關押100萬以上新疆維族穆斯林的拘押營和對維族人進行洗腦的行為作出過多次譴責。今年4月，國務院發言人普萊斯說，聯手抵制是「我們當然希望與盟友討論的一個問題」。不過，後來，國務院又暗示，國務院不準備就全面抵制北京冬奧會的問題進行討論。