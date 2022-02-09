隨著全球數位經濟發展與投資熱潮盛起，千禧世代與Z世代逐漸成為攻堅主力，由學生投資人主導的天使創投基金Rookie Fund，交出年化投資報酬率（IRR）28%的亮眼績效，揭示了產業世代交替帶動投資市場的挑戰與機遇。

Rookie Fund共同創辦人馬睿與張劭謙很早就觀察到全球產業、產品或服務都有世代化的現象，同時也從美國校園創投風潮看見Z世代投資趨勢，於是創立Rookie Fund培育學生成為新生代投資人。如今看來，此舉亦是對未來產業鏈提前布局。

然而，這項「學生投資新創」培力模式具有高風險，而且是雙重風險，Rookie Fund卻毅然決然讓學生擔任基金投資人、投資畢業五年內的新創團隊，逆勢交出年化投資報酬率28%的佳績！對此張劭謙表示，未來產業與消費市場的主力就是千禧世代與Z世代，「他們從小生長在網路世界，對於數位情境的體驗需求、消費力及思考模式，主導了市場發展的走向，因此對投資與創業的敏銳度不亞於上一代。」

儘管國內投資熱潮興盛，但「投資」從未出現在台灣教科書上，教育資源很少有專業觀點幫助投資人解讀市場趨勢，創投失敗率更超過90%以上，這讓Rookie Fund決心打造一套完整的生態系，募集資金、禮聘國際級的導師網絡，提供學生創業家快速友善的投資流程。這些機會不僅是投資，還有轉型或新興的商機，更重要的是對Z世代的信任。

未來是屬於Z世代的時代，這並非技術帶動的演進，而是技術配合新世代的互動模式而帶動的發展契機。當許多企業主或投資方對Z世代充滿好奇，試圖透過年輕人去預測未來市場，甚至還在霧裡看花時，Rookie Fund六年來已培訓許多潛質極佳的學生投資人，並透過創投基金洞察市場趨勢。海外有許多學生創投的例子，如矽谷First Round Capital的Dorm Room Fund；也不乏學生創業成功的公司，例如Facebook現已成為國際知名企業。

世代差異是商機、也是挑戰，張劭謙創立後Rookie Fund之後，因世代隔閡而感受到很大的衝擊，管理階層的Y世代與準備接棒的Z世代族群，兩者思考與行動模式大相逕庭。當Z世代逐漸成為消費與投資的主力，如何掌握他們信任與歸屬感，將是未來產業革新的關鍵。



Rookie Fund共同創辦人張劭謙



圖說：由學生主導投資的創投基金Rookie Fund年化報酬率達28%