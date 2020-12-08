統促黨不分區立委候選人、中華婦女聯合會理事長何建華涉嫌招待中配出國旅遊，涉及賄選遭起訴，並被查出幕後金主是中國長沙台辦。圖／擷自民視新聞網路影片

革命運動有一個結論：反抗外來統治的民族獨立運動，若拖延長時間祙成功，被壓迫民族會陷入模仿壓迫集團的習性和思維。

民視新聞網今仔日這條新聞：

「統促黨不分區立委候選人、中華婦女聯合會理事長何建華涉嫌招待中配出國旅遊，涉及賄選遭起訴，並被查出幕後金主是中國長沙台辦。台北地檢署持續追查，何建華疑遭中國吸收在台發展組織，她除了舉報中國所謂『台獨分子』，還收了3萬人民幣，以中國提供的新聞稿，轉發給媒體人彭文正等，大肆渲染總統蔡英文學歷造假。台北地檢署今依違反《國家安全法》起訴，並求處重刑。」

隨時予我聯想到，外來赤藍黨恐怖統治時期，「愛國匪諜吳泰安陷害余登發爸子」的事件。

1979年1月21，蔣經國集團製造荒誕的藉口逮捕前高雄縣長余登發爸子，特務是運用威脅利誘的惡質手段，拐騙一個心智無逐正常的民間寺廟童乩吳泰安，來陷害已經76歲高齡的余登發「知匪不報、為匪宣傳」。

消息真緊傳開，黨外人士討論後認為必須有無顧個人生死的決心，採取公開抗議做為反應。就按呢，隔日大家聚集高雄余家，發動台灣民主運動史上重要的「橋仔頭示威」，參加的人有30外人，手舉「堅決反對政治迫害」、「立即釋放余氏父子」的大布條，第一擺公然向實施30冬的戒嚴法挑戰。

參與此擺示威遊行的曾心儀女士在搭車轉來台北的路上，非常激情吼講：「國民黨的戒嚴令已不再是處女了，我們已強暴這30歲的老處女了！」

軍法庭在4月16宣判吳泰安死刑，余登發爸子分別被判有期徒刑8冬和3冬。5月28，吳泰安在景美軍法看守所，精神好好面色正常，完全無驚惶隨著獄卒走出監房大門，伊憨憨認為照原先的「約定」，軍法官咁哪是假影判伊死刑，做模樣騙台灣社會，「三月日後著會放他出來，並且在調查局予伊做一個課長。」

結果，囚車卻直接駛去刑場，伊才知影受騙扮演「愛國的真匪諜」。槍決前，聽講留下遺言：「我真對不起余老先生。」蔣經國集團快速槍殺吳泰安是典型的殺人滅口，斬斷余登發爸子追查真相的機會。



何建華疑遭中國吸收在台發展組織，她收了3萬人民幣，以中國提供的新聞稿，轉發給媒體人彭文正等，大肆渲染總統蔡英文學歷造假。圖／擷自民視新聞影片，政經傳媒，民報合成

牽連彭文正製造寒蟬效應

雖然「何建華案」目前無完全照抄「吳泰安案」的劇本。總是，這種「還收了3萬人民幣，以中國提供的新聞稿，轉發給媒體人彭文正等，大肆渲染總統蔡英文學歷造假。」這段是模仿赤藍警總濫用司法在編故事，企圖牽連彭文正，恐嚇堅持誠信價值追究「論文門」真相的台灣人。咱已經可以清楚看著詐騙集團的龜腳趖出來。

蔡英文「論文門」騙局已經無退路。其實，咁哪看伊在國圖彼本拖屎連的所謂「博士論文」，任何有寫論文經驗的公正人士，應該攏會當100%確定蔡英文根本無博士論文，所以博士學位士講假的，竟然敢公開歕雞歸講：免改一字，著得到1.5個博士學位。

置在國圖彼本蔡英文的所謂「博士論文」，約450頁內底超過400字亂七八糟的錯字，自己偽造的指導教授連名著寫呣對，連基本的目錄著做祙好勢，1983年的論文大部分是透過科學小說才存在的時光機器（Time Machine）用1986以後的電腦輸入列印。

蔡英文這本國圖版拖屎連的所謂「博士論文」，準做伊送一牛車黃金予指導教授，指導教授嘛無可能予伊進入論文口試程序，即使指導教授是黑心的，嘛會將全文改予較有論文格才送出。

蔡英文最近舞真濟「大外宣」企圖掩蓋不斷被暴露的前後對祙起來，時空地點黑白騙的資料。大老熱大漏氣的結局已經接近，對台灣社會和國際形象攏會造成一段真䆀的影響，這咱著愛有心理準備。