劉曉波逝世三周年的紀念活動在德國的肯彭（Kempen）市舉行、並以全球連線方式，贏得了世界各地人權志士的積極參與。此次活動部分與會者在台上合影，羅蘭德•庫納（Roland Kuehne）牧師：左前1，廖天琪：左前2。圖／田牧提供

2020年7月13日，中國諾貝爾和平獎得主劉曉波逝世三周年。2008年，劉曉波參與起草《零八憲章》。《零八憲章》大膽地呼出「民主、法治、結束審查制度」的訴求。十多年後的今天，中國在以上幾個方面似乎沒有改善。近年來，因言獲罪的各界人士仍然屢見不鮮。為敦促中國民主事業的發展，活躍在國際社會的各方人權志士利用劉曉波逝世三周年的日子，緬懷逝者。劉曉波逝世三周年的紀念活動在德國的肯彭（Kempen）市舉行、並以全球連線方式，贏得了世界各地人權志士的積極參與。德國人權活動家羅蘭德•庫納（Roland Kuehne）牧師與國際筆會和平委員會副主席廖天琪女士提議：將每年的7月13日，定為紀念劉曉波「世紀冤獄」的日子。就此，國際筆會和平委員會副主席廖天琪女士接受了本台採訪。

法廣：劉曉波逝世三周年，今年的紀念活動突出的話題是什麼？

廖天琪：就如同所有殺人犯的陰暗心理和毀屍滅跡的殘忍手段一般，中共政權要除去他們認為會威脅他們權力的劉曉波，先將他虐死，繼之挫骨揚灰，將其骨灰沉入大海，再往後就是堵住悠悠眾口，這也包括曉波的妻子、家人。2003年諾貝爾和平獎得主——伊朗人權律師Shirin Ebadi說過：劉曉波是「全世界人民心中的英雄」，著名的美國漢學家林培瑞（Perry Link）也說：「曉波是世界級的智者，他的『非暴力爭抗』理念是世界遺產」。在中國大陸，人們不能公開談論、奠祭劉曉波，但是他的思想和精神已經昇華到更高的境界，如燈塔一般，在黑暗中發出溫暖人心的亮光。

劉曉波散佈在全球五大洲的朋友和同事，提出要「拒絕遺忘」，來抗拒獨裁政權強制下的「集體失憶」。年年在曉波的忌日7月13日，我們紀念追思他，主要的是把這個強烈的對比提出來：一邊是蔑視人性，犯下反人類罪，殺害曉波的中共極權，一邊是智仁勇兼備、文采飛揚、氣壯山河的劉曉波。

這次全球聯網會議中二十幾位發言人，大部分高度讚揚曉波睿智的思想和殉道者的精神。日本友人們說，要讓曉波的精神在日本社會傳播，的確，曉波為爭取中國的民主自由和人權而犧牲，我們大家要繼曉波未竟之志，再接再厲。

鑒於香港如今陷入中國極權打造的港版「國安法」鐐銬中，這次紀念活動也加入了香港議題。



香港留德國及留奥地利學生代表發言。圖／田牧提供

法廣：今次悼念劉曉波逝世三周年的活動，加入了聲援與支持香港人民維護自由民主鬥爭的內容。您如何看待香港面臨的困境？

廖天琪：劉曉波的思想是具有前瞻性的。早在2007年，他尚擁有自由之身時，寫下了〈我看回歸十年的香港〉文章，裡面說：「香港回歸十年，對北京政權是榮耀，對港人卻是悲哀…香港的繁榮來自港英政府留下的自由和法治，而回歸後的香港，雖然『一國兩制』的架構依然運行，但北京政權用溫水煮青蛙的方式蠶食著香港的自由，最明顯的例子就是香港的新聞自由。在金錢收買和政治威懾的雙重壓力下，香港媒體的自律已經相當普遍。」曉波對港人的評價很高，他說他為「每年『六四』忌日閃亮在香江畔的燭光而感動，更為自2003年以來的爭取『雙普選』『七一』大遊行而振奮。在我眼中18年如一日的燭火，是東方明珠發出的最耀眼的光芒；因為點燃這不滅燭火的，是港人珍惜自由、維護正義和反抗暴政的良知。」這次會議也邀請了幾位香港人和旅居德國的香港年輕人發言，他們都為7月1日公佈並付諸實施的「港區國安法」感到憤怒，並向國際社會呼籲，請求他們制止中共這種違反香港「基本法」和「中英聯合聲明」的雙重違法行為，實行制裁。

我個人十分擔心香港的前景，雖然美國、英國、歐盟、加拿大、日本、臺灣都發出譴責，並且對今後港人的簽證和入境、入籍提出優惠條件，特別是美國川普總統在7月14日簽署了《香港自治法》，要制裁侵犯香港自治權的中國官員，並中止美國對港的經濟優惠，禁止美國出口敏感技術給香港。可惜歐洲國家受到新冠疫情的影響，經濟下滑嚴重，如今焦頭爛額、自顧不暇，雖然也不滿中共做法，可能不會有跟進美國的這種決絕做法。

依靠國際對中共施壓是個好辦法，但是港人繼續抗爭依然最具關鍵性，只是我為那些在新的國安惡法下，可能被捕、被判刑的人們擔憂。中共政權的蠻橫違法是否能讓國際社會形成共識和統一戰線，來對付這頭獨裁怪獸，我是不太樂觀的。

法廣：劉曉波為中國的民主事業付出了沉重的代價。如今，仍有敢言的知識份子或公眾人物勇於發聲。他們又面臨怎樣的遭遇？

廖天琪：習近平政權對一切異音、異議人士的打壓，手段之狠毒不亞於老毛。劉曉波死於他手，他殺害了諾貝爾獎得主，沒有受到國際的懲罰，大陸百姓反正也被蒙在鼓裡，他如今更是膽大包天。拿武漢疫情來說，講真話的李文亮得死，另外一個開了口的人，如作家方方，被五毛水軍封殺了。其它的公民記者李澤華、陳秋實，公知如許志永和許章潤等，不是被消失，就是被禁聲，最近又抓了張展。

許章潤是清華大學法學教授，他2018年發文〈我們當下的恐懼與期待〉，譴責習近平修憲取消國家主席任期制，是「一巴掌直要把中國打回那個令人恐懼的毛時代」。他被清華停職聽課，革除教職，開除公職，卻依然無畏。新冠爆發，他在「憤怒的人民不再恐懼」一文中，指出中共制度是「組織性失序」，只對上級負責，不顧下面人民生死的官僚做法是「制度性無能」，他怒斥中國領導人「無恥之尤」、「民心喪盡 」。他的下篇文章〈世界文明大洋上的中國孤舟〉裡，再次痛批中共的造神運動和領袖崇拜，以及嗜血的紅朝政治和貪得無厭的党國體制。此文發表後，中共再也按耐不住，7月6日警方將他從北京家中帶走，並告知家人，他在四川「嫖娼」，一周後，他被釋放回到家中。這種汙名化的手段是老共慣用的，以前叫做「批倒批臭」，如今「嫌涉嫖娼、吸毒、性侵」，這種髒水亂潑的下三濫手段，大家都見怪不怪了。

除了許章潤，還有一些公知，像許志永在武漢疫情爆發時，發表〈勸退書〉，請習近平引咎辭職。紅二代的任志強指桑駡槐，羞辱那位「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」。5月間華東政法大學副教授張雪忠，曾向全國人大發出公開信，呼籲啟動國民制憲程式，實現政治和平轉型。這些勇敢的公眾人物都面臨被抓捕，失去人身自由，被失業，被汙名化，甚至失去生命的危險，家人也被牽連受害。



肯彭市基督教托馬斯教堂。圖／田牧提供

法廣：隨著資料化使用的擴大化，中國異見人士是否將再次遭遇寒冬？

廖天琪：中國異見人士一向就在寒冬的境遇中掙扎，有些人犧牲了，有些人放棄了，但是有些人依然堅持。隨著電子技術日新月異的發展，資料化很早就進入人們日常生活的領域。這次武漢疫情爆發，更給政府當局一個充分的理由，給十四億人民下一付電子枷鎖，如今每人的手機上都有紅黃綠的健康指標。我個人理解，目前這個「健康」指的是病毒感染與否，但是它已經開始，並且很快會繼續延伸，檢驗每個人是否「忠君愛國」，是否思想言行也「健康」。

一位原駐北京的德國記者，在《南德意志報》上發表疫情期間的親身體驗，他說，只要外出，每天都要被「驗身」數次。一日，他跟朋友約會，一路上手機的檢測都是綠色，到了約定的飯店，綠色變為黃色，他只能乖乖回家自我禁閉，約會取消。如此這般，我們可以理解為：所有被當局「不待見」的人士，以後至少都是「黃色人物」，不必勞駕員警登門，他們就自動在家面壁了。不必去看守所、蹲監獄，好像更加「人道」，更加「和諧」了，真是「厲害了，我的國」。悲哀啊！寒冬提前到來，對於思想界的獨立知識份子來說，簡直就是北極寒冰時代的來臨。

※本文轉載自： 法國國際廣播電台（RFI）