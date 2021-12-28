白宮星期一（12月27日）表示，美國總統喬·拜登將2022財政年度的《國防授權法》（NDAA）簽署成法。這部法案授權撥款7770億美元用於國防開支，其中包括涉及中國的內容。

本月稍早時候，參議院和眾議院都以壓倒多數通過了這部法案。這項為美國國防部制定政策的年度法案得到了民主與共和兩黨議員的支持。

《國防授權法》收到業界和其他利益團體廣泛關注，因為這是唯一需要逐年簽署成法的重大法案而且涉及範圍廣泛的議題。過去60年來，《國防開支法》每年都獲得通過。

這部法案授權2022財年在上一財年的基礎上把軍費開支增加5%，兩院兩黨議員經過緊張談判達成了這項妥協，之前，由於在對中國和俄羅斯政策上的分歧，談判曾經受阻。

法案包括為軍人加薪2.7%，並增購飛機和軍艦，還有應對俄羅斯和中國等地緣政治威脅的策略。

這部《國防授權法案》包括授權撥款3億美元，用於「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative）。這項行動倡議為烏克蘭軍隊提供支援。法案還包括用於「歐洲防禦倡議」（European Defense Initiative）的40億美元以及用於波羅的海安全合作的1億5千萬美元。

在中國事務方面，法案包括用於「太平洋威懾倡議」（Pacific Deterrence Initiative）的71億美元，還有一項表達國會支持防衛台灣意願的聲明以及禁止美國國防部購買新疆強迫勞動產品的規定。

法案還設立了一個16人的委員會，研究拜登在8月間結束的阿富汗戰爭。這是美國歷史上時間最為漫長的戰爭。