民進黨人開始肯定蔣經國（左），或說功過相抵等等，當年民進黨前輩的創黨精神還有多少被傳承？示意圖／擷自維基百科、總統府flickr，民報合成

蔡英文日前出席經國七海文化園區開幕，認為面對當前北京對台灣一波又一波的軍事及政治施壓，蔣經國前總統堅定保台的立場，毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是我們共同的課題。

其實，多數台灣人早有保台抗中的共識，過去選舉時，不管是「芒果干」，或是「辣台妹」、「台灣隊隊長」才能一次又一次的召喚出廣大的選民，這些都是抗中保台的明證。請問，這樣的共識仍比不上蔣經國的個人意志？還是民主時代的廣大民意比不上威權時代的統治者？

這可是為了抗中保台，不得不繼承蔣經國的立場？還是蔡英文搶著拉攏蔣經國這個「神主牌」，才能奠定你是中華民國總統的正統？或藉此另有他圖？

當國家機器或民進黨人為了贊聲蔡英文的言論，竟也開始肯定蔣經國，或說功過相抵等等。請問當年民進黨前輩的創黨精神還有多少被傳承？當年下令抓民進黨前輩或先行者的執政者是功？還是過？還是早已功過相抵，何須深究？或是當年的黨外人士本來就是該抓？該殺？是民進黨的招牌輕如「經國牌」？還是「經國」勝過一切？

這是蔡英文主席帶領黨員背離民進黨的民主價值？是蔡英文背叛民進黨？還是蔡英文的狐狸尾巴終於露出來了？

蔡英文打著司法改革及轉型正義等口號就任中華民國總統，就以「老藍男」內閣打頭陣，原來，「無縫接軌」就是把他家族過往的黨國關係延續或遮掩，所以爾後有一連串荒腔走板的作為，如追查婦聯會時，文件會被碎掉、辜嚴倬雲可以遠走美國；追查陳文成、林義雄血案或美麗島等等事件時，不是文件要保密幾十年，就是說不要只追究加害體制最底層的線民，應該追查下令監控、加害的人，但此時此刻，我不知當時的下令者是不是已經功過相抵？所以，蔡總統公開肯定蔣前總統，這是打臉促轉會？也露出促轉會註定要早早結束的重要原因吧？！

其實，選票早已證明抗中保台的共識不需蔣經國的背書或加持，而是國家機器中當中那些威權遺緒和關係才是需要改革的對象。蔡英文若不是劃錯重點，算錯謀略，就是居心叵測，深怕論文案東窗事發，只好未雨綢繆先鋪排、強化國民黨的黨政關係嗎？

我不屬於任何政黨，也不想對任何政黨指三道四，但作為一個人民，對於任一執政黨的作為，從過去到現在，我經歷、目睹過，我也不急著給評價，我只想問，蔡英文你是背叛民進黨？還是民進黨背叛你？或是要繼承國民黨？ 反正，你也不需要選舉了，背叛選民也可以說是為了中華民國的百年根基大業設想，台獨本來就是選舉的幡旗吧？