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每日國際焦點

中國通知湄公河流域鄰國，表示將截水20天。先前美國湄公河水位監測衛星計畫已經於12月31日發現水位下降，但中國未立即通知下游國家。

英國斥資5.5億英鎊向歐洲的飛彈開發製造商MBDA購置F35戰機所需SPEAR3飛彈。

英國抨擊中國逮捕香港民主人士。

衣索比亞提格雷戰役導致220萬人流離失所。

中國

通知湄公河流域鄰國，表示將截水20天。先前美國湄公河水位監測衛星計畫已經於12月31日發現水位下降，但中國未立即通知下游國家。

香港

英國抨擊中國逮捕香港民主人士。

南韓

使節團前往伊朗談判油輪釋放。

印尼

反恐部隊稱擊斃2名與2019年菲律賓爆炸案有關的恐怖分子。

最高穆斯林宗教會議希望全面施打疫苗前，先對疫苗做清真認證。

尼泊爾

最高法院聽證人民反對總理解散國會的請願。

緬甸

警方於仰光首都突襲逮捕近百名羅興亞偷渡客。

越南

宣判3名批評政府的記者11~15年徒刑。

印度

鋼鐵廠化學氣體外洩4死。

英國

斥資5.5億英鎊向歐洲的飛彈開發製造商MBDA購置F35戰機所需SPEAR3飛彈。

歐盟

審核通過莫德納疫苗。

葡萄牙

總統染疫自我隔離。

西班牙

塞維亞長照中心起火，89歲老婦死，18傷。

委內瑞拉

在獨裁者馬杜羅控制大選下新選出的國會，不受利馬集團承認。

衣索比亞

提格雷戰役導致220萬人流離失所。

福和會官方網頁：www.fratwn.org