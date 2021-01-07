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每日國際焦點
中國通知湄公河流域鄰國，表示將截水20天。先前美國湄公河水位監測衛星計畫已經於12月31日發現水位下降，但中國未立即通知下游國家。
英國斥資5.5億英鎊向歐洲的飛彈開發製造商MBDA購置F35戰機所需SPEAR3飛彈。
英國抨擊中國逮捕香港民主人士。
衣索比亞提格雷戰役導致220萬人流離失所。
中國
通知湄公河流域鄰國，表示將截水20天。先前美國湄公河水位監測衛星計畫已經於12月31日發現水位下降，但中國未立即通知下游國家。
香港
英國抨擊中國逮捕香港民主人士。
南韓
使節團前往伊朗談判油輪釋放。
印尼
反恐部隊稱擊斃2名與2019年菲律賓爆炸案有關的恐怖分子。
最高穆斯林宗教會議希望全面施打疫苗前，先對疫苗做清真認證。
尼泊爾
最高法院聽證人民反對總理解散國會的請願。
緬甸
警方於仰光首都突襲逮捕近百名羅興亞偷渡客。
越南
宣判3名批評政府的記者11~15年徒刑。
印度
鋼鐵廠化學氣體外洩4死。
英國
斥資5.5億英鎊向歐洲的飛彈開發製造商MBDA購置F35戰機所需SPEAR3飛彈。
歐盟
審核通過莫德納疫苗。
葡萄牙
總統染疫自我隔離。
西班牙
塞維亞長照中心起火，89歲老婦死，18傷。
委內瑞拉
在獨裁者馬杜羅控制大選下新選出的國會，不受利馬集團承認。
衣索比亞
提格雷戰役導致220萬人流離失所。
福和會官方網頁：www.fratwn.org