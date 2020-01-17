如果失去了誠信、公平，作弊的球團將為人所唾棄，聯盟則將分崩瓦解，一個運動組織如此，一個政黨、一個國家更是如此。圖為太空人老闆克朗（Jim Crane）發表聲明並開除知情不報的總教練及總管。圖／擷自YESnetwork網路新聞影片

蔡英文、民進黨一定要看，台灣人更要看的體育界大新聞：美國職棒太空人隊涉嫌於2017年在主場用中外野攝影機，竊取對方捕手暗號，回傳給打擊手，罪證確鑿，遭到大聯盟嚴懲！

美國大聯盟休士頓太空人隊，於2017年取得隊史57年來首度世界冠軍。那一年太空人季後賽主場九戰八勝，號稱絕對主場優勢。苦主分別是紅襪（主場兩場全勝）、洋基（主場四場全勝）、道奇（主場三場勝兩場）。現在真相大白，得知紅襪、洋基、道奇三隊是被大空人陰了。

2019年球季結束，有吹哨者爆料，太空人隊在2017年球季偷暗號作弊。2020年1月13日大聯盟調查結束，證實太空人使用攝影機偷暗號作弊屬實，重罰球團500萬美元，總教練、總管禁賽1年。一小時後，太空人馬上開除該總教練和總管（雖然兩人並非主謀，但知情不報）。身為主謀之一的現任紅襪隊總教練柯拉（時任太空人板凳教練），隔天也立遭紅襪球團開除。

大聯盟主席説，「（欺騙）行為已引起球迷、球員、球團及媒體，都在質疑比賽的公正性」。太空人老闆也表示，「馬上開除（涉案）總教練和總管，是修補球團聲譽及繼續向前的必要手段」。2017年被太空人隊淘汰的洋基隊明星投手沙巴西亞更大聲批評，他們的世界大賽冠軍是靠作弊得到的，大聯盟應該取消這個冠軍頭銜。

初選作弊 船過水無痕

看到美國人是這樣重視誠信，重視競賽的公正性，而且知錯能改、秉公處理、絕不寬貸。再想到去年蔡英文初選用作弊方式霸凌賴清德，內心有很深的感觸。民調遠遠落後給賴的蔡英文，先威逼中執會延長初選時程，再操作媒體輿論，納入手機民調叫做「尊重年輕人」、加入柯文哲則是「現實考慮」，一邊比賽、一邊控制大會修改比賽規則。情節比起太空人偷暗號還更無恥，台灣卻有八百萬人，完全無視程序正義，有人配合作弊還得意洋洋，有人姑息養奸卻不自知，有人被媒體迷惑而不明究理，有人雖知實情但含淚投票。不公不義的事，台灣人竟然假裝遺忘，一切船過水無痕！

太空人比賽作弊，兩年後真相大白，雖不能還給紅襪、洋基、道奇三隊公道，但聯盟依「規定」予以禁賽、罰款，球團更以較高的「道德」自我要求，開除涉案的總教練，一方要維持比賽的公平性，一方則強調球團拒絕作弊的決心，這彰顯美國人重視誠信的普世價值。因為，如果失去了誠信、公平，作弊的球團將為人所唾棄，聯盟則將分崩瓦解，一個運動組織如此，一個政黨、一個國家更是如此。

如果蔡英文不是作弊，今年大家不會投票投得這麼痛苦，520就職的新總統應該就是賴清德。轉型正義、轉型正義，舊的不公不義尚未清除，新的不公不義又再出現。看來，台灣離「現代化進步國家」還有一大段路要努力。