想要感受日式風情，不必遠赴國外，在桃園的街區巷弄中也能找到屬於日本的美好風景！從日常飲食與文武技藝，發掘以復古與現代風格多元型態展現的東洋美學。

規劃一場動靜皆宜的和風之旅，重溫旅行的感動。登上饒有童趣的小型富士山，開啟旅途；點燃潛藏已久的拉麵魂，品嚐風味道地的博多豚骨拉麵；午後走訪特色文化景點，瞭解在桃園深耕的日本劍道；動手嘗試不凋花藝術，花費半日時間領會日本精神；最後置身簡約咖啡店，用日系甜點結束一天旅程。

遠離喧囂的綠洲 民族公園

靜謐的晨間，隱身於桃園車水馬龍路口的「民族公園」，是逃避喧囂的綠洲。以日式意象風格重建，保留原有綠色植栽，並建置了富士山造型的多功能兒童遊戲場，除了溜滑梯，還有趣味十足的攀岩、繩網、爬索與鑽籠，深受小朋友的喜愛。可愛的富士山搭配藍白色調，也讓這座小溜滑梯，成為大朋友拍照打卡的朝聖景點！

園內還有許多洋溢日式風情的設計巧思，水井旁設置了綴滿仿真紫藤花的木棚，旁邊的圍籬彩繪著櫻花盛開景緻，還有綠樹為伴、充滿禪味的木造涼亭，微風吹拂公園草木，一動一靜之間讓人有種翩然來到日本的況味，隨興漫遊公園一隅，處處皆有意思。



富士山溜滑梯是民族公園的超人氣設施，也是IG拍照打卡的熱門地點。圖／翁睿坤、林煒凱

真摯待客 あお．実家和食処

近午時分，騎上YouBike前往「あお．実家和食処」，享用一碗充滿人情味的拉麵。外觀宛如日本街頭隨處可見的家庭料理店，暖色系的燈光與木質家具，營造出舒適的用餐環境。店主夫妻偉誠與大絳以日文的「実家」為名，傳遞出把客人當做家人，真摯的待客心意。

在門口的餐券機按下想吃的餐點，入內大快朵頤一番。老饕首選的「博多濃背脂豚骨拉麵」，香氣濃郁的湯頭，選用神農獎認證祥興牧場直送的黑豬骨與背脂，費時12小時慢熬及兩天熟成，再佐以醬油與干貝熬製的醬汁提味，海洋鮮味襯出層次豐富的高湯。叉燒則用醃漬黑豬胛心肉炙烤製成，口感緊實柔嫩，搭配極細、中粗兩種口感十足的拉麵，每一口都能吃到店家的用心。不妨試試日式吃法，點一盤酥脆的博多煎餃當作配菜，再來份甜味四溢的南瓜可樂餅和軟嫩燙口的炸豆腐，在餐點中獲得滿滿的幸福。



あお．実家和食処以嚴選食材和職人精神，打造溫暖人心的日式拉麵。圖／翁睿坤、林煒凱

劍心傳承 桃園劍道故事館

來場跨越時空的交流，到訪隱身巷子中的「桃園劍道故事館」，探尋桃園劍道傳承的歷史。由生於日治時期的醫師徐銀格致力推動劍道開始，其子徐恒雄克紹箕裘，憑著熱忱，培養一批被譽為「徐家班」的劍道國手，寫下桃園在地光榮事蹟。為完整記錄父兄在桃園劍道的付出，館長徐彥郎改建家族診所做為展館，用老屋3樓訴說這段故事。



故事館緊扣劍道元素，重現劍道史料。圖／翁睿坤、林煒凱

劍道故事館處處可見劍道元素，像是凸顯面具意象的鐵網展版、天花板懸列的徐家班簽名竹劍，以及整套劍道裝備。現場導覽時，可拿起竹劍體驗充滿氣勢的揮劍動作，也能細聽獎盃、老照片、手稿文件背後的光榮故事，像是徐家父子自1936年起的劍道推廣年表、日本內閣總理佐藤榮作贈與的「魂」字頭巾、前總統李登輝親筆寫下的「榮耀傳承」題字等。這裡不只傳承了家族記憶，也展現日本劍道以磨練心志為目標的精神所在。



由館長徐彥郎指導劍道要旨，揮動手中竹劍體會箇中滋味。圖／翁睿坤、林煒凱

細琢不凋花 凱珞時尚花藝

以速度與力量感受劍道傳承的武士道精神之後，讓身心沉澱下來，在文靜的手作技藝中領略日本風情。走一趟「凱珞時尚花藝」，由花藝師凱珞帶領進入日本不凋花的世界。與運用鮮花進行創作的花藝體系不同，不凋花使用了「鐵絲加工」與「開花技巧」，以精巧的手作工法詮釋花草之美，在鐵線造型安排與花材組合上，也體現了日本追求完美細膩的民族性。

不凋花十分適合花藝新手入門，初階課程從觀察開始，熟悉花朵構造後進行花材拆解，再以熱熔膠型塑花瓣，透過鐵絲重組技法，並從季節和生活場景發想而出的色彩搭配，組合出不同不凋花作品。基礎不凋花作品雖然體積不大，但往往需花上數個小時才能完成，而專注於手作的過程，就像進行一場磨練觀察力與耐心的禪修，創造藝術的同時，也與自己來場心靈對話。



源自法國的不凋花，在日本發展成一門講求精細的手工藝。圖／翁睿坤、林煒凱

簡單生活美學 辺間屋梅子

帶著完成的不凋花成品，到「辺間屋梅子」小憩片刻。店主Steven嚮往沖繩咖啡店與日本本島不一樣的悠閒氣氛，而以此作為開店靈感，糅合時下流行的簡約風格，採光明亮的白色空間以原木陳設，點綴植栽、復古家具與日文生活風格雜誌，呈現簡單生活美學。



在辺間屋梅子最受歡迎的窗檯座席，享受日式風情的閒適。圖／翁睿坤、林煒凱

店內主打一系列減糖「茶甜點」，人氣品項「伯爵旺來芒果小戚風」，融入日本伯爵茶，加入自家熬製的鳳梨醬內餡，蛋糕口感輕盈綿密，散發高雅茶香；創意十足的「抹茶煉乳糰子戚風三明治」，抹茶戚風夾入濃郁的抹茶鮮奶油，以及灑上黃豆粉和煉乳的手製三色糰子，風味層層疊加，展現西洋與和風的完美結合。與甜而不膩的甜點相襯，來杯清爽的「哈密瓜漂浮氣泡水」，或是選擇特調日式飲品「小山園冰抹茶牛奶」，觀賞玻璃杯上隨著奶泡變化的小富士山圖案，為這趟日本元素探索之旅畫下句點。



抹茶煉乳糰子戚風三明治、哈密瓜漂浮氣泡水及焦糖布丁，滿滿和洋復古風。圖／翁睿坤、林煒凱

※本文轉載自 《桃園誌》No：75