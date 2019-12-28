交通部今(28)日召開台北捷運環狀線第一階段第2次履勘小組前置會議，會中決議2020年1月5日履勘，台北市政府在會中指出，各項系統瑕疵清單已改善收斂，系統已安全無虞且趨於穩定，新北市捷運局表示，將配合交通部履勘委員規劃期程，交通部將邀專家學者台成立履勘小組，分成土建、機電及營運三組進行，通車時間再由雙北市府會商決定。

台北捷運環狀線第一階段，原計今年底前通車，台北市政府今年10月25日辦理初勘時列「履勘前須改善事項」，列出安全及營運缺失，在完成缺失改善後，12月6日報請交通部履勘，交通部12月14日召開第1次履勘小組前置會議，但因會中涉及營運安全及系統穩定相關資料尚須補充說明，因此今天再召開第2次履勘小組前置會議，確定無法今年底前通車。

交通部今天表示，今天會中針對12月14日第1次履勘小組前置會議，涉及營運安全及系統穩定的列車妥善率、系統瑕疵清單包含編號101車轉向架、列車聯結拖救功能、行控號誌電腦軟體、資安防毒軟體等事項改善情形進行討論。

交通部說明，履勘程序包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議等作業，履勘結果分列為「營運前須改善事項」、「一般注意改善事項」及「後續建議改善事項」等三大項，其中「營運前須改善事項」部分，將由台北市政府完成改善並確認後報請交通部核准，再由台北市、新北市政府會商決定通車日期。

交通部表示，環狀線第一階段位處新北市轄境內，新北市政府與台北市政府協商簽訂行政契約，由北市府擔任本計畫建設及土地開發地方主管機關，由台北市政府捷運工程局施工，通車後起三年內由台北捷運公司營運。

環狀線第一階段建設計畫，總經費699.73億元，路線自大坪林站至新北產業園區站，經新店、中和、板橋至新莊，長約15.4公里，未來通車後，將與松山新店線大坪林站、安坑輕軌十四張站(興建中)、新蘆線景安站、萬大中和樹林線中和站(興建中)、板南線及台鐵板橋站、新蘆線頭前庄站及機場捷運新北產業園區站等銜接轉乘。