法儒托克維爾所讚頌的美國式民主，在這次美國大選中徹底遭受顛覆，紅色媒體散播民主制度的各種缺點，簡單說，這是一次被中共介入的選舉，民主樣貌已經面目全非，在數位媒體以及高科技之下，美國式民主竟然如此脆弱，中共更有理由藉由大外宣，把獨裁專政的統治最好的理念，推廣到全世界，所以，這是中共的勝利。

華府的保守派聚會

14日，華府有百萬川粉聚會，要求停止偷竊選舉，川粉群眾和現場反川的「黑命貴運動」者發生衝突，在這次選舉中，「黑命貴運動」幕後組織者自認為是民主黨最大功臣，選後，安提法組織的負責人卡洛斯，立即去函拜登，坦承選舉中花了大錢，動員力量替拜登拉票，並希望拜登上台後可以回報。選前，美國FBI已經擁有情資顯示，「黑命貴運動」拿到「華人進步協會」的資金，這個協會是中共在美國的外圍組織，每年接受中共政府補助，該組織利用這些金錢鼓動「黑命貴運動」，持續在社會瞎鬧，甚至佔據波特蘭，割地為政，頌揚無政府主義，「黑命貴」吵鬧半年無法平息，讓川普政府難堪，增加社會反川能量，對大選進行顛覆，確實收到效果，但是，美國FBI對這件事卻消極應付，顯然FBI內部也有很大問題，這也是選後川普對FBI不滿的因素。

過去，美國龐大的中產階級變成民主的基礎，可惜，中共在美國協助進入世貿組織之後，藉著全球化從美國手中拿走數百萬工作機會，美國的中產階級正在消失，這也是美國民主基礎的流失，社會缺乏穩定的中產階級，民主就變得很脆弱，更容易向民粹靠攏，也更容易形成兩極分割的社會，現在美國正是如此，支持川普反共的團體，和反川普挺共的團體，在街頭遭遇，就容易發生衝突，這是過去美國民主少見的情況，也表示，正反兩方已經失去理智，只剩激情，對美國民主絕對不是好事。

過去，美國民主黨有左派思想，卻分成激進左派和溫和左派，拜登的溫和搭檔賀錦麗的激進，形成少見的緊張組合，未來，即便拜登上台，民主黨的路線也會發生衝突，拜登就算喊出團結美國，恐怕也會遇到實際困難，一個分裂的美國，慢慢走向弱化，當然是中共最樂意看到的。



2020.11.14川普支持者到華府舉stop the steel旗子，抗議選舉結果。圖／擷自蕭錫惠拍攝影片

分裂的美國有利中共

分裂的國家勢必從媒體分裂開始，過去美國自由主義左派媒體，長期占據美國社會的話語權，這些所謂公共知識份子，一直是美國良心，沒想到這次大選中，被美國社會稱為主流的媒體，全面向左靠攏，不得不令人懷疑紅色滲透美國的嚴重。前幾天，主流媒體以斷章取義方法，紛紛報導川普已經認輸，15日，川普立即打臉說「我並沒有認輸，目前更大的訴訟正在進行」，所謂大型訴訟，就是指民主黨在中共協助下，有系統地用電腦作弊，盜走川普選票，如今，美國的媒體已經形成兩個世界，主流媒體的文字，和反共的右派媒體嚴重對立，台灣的情況也是這樣，不同立場的媒體，各自尋找有利自己的觀點，洗腦自己的閱聽者，客觀中立也就慢慢失去。

就從選票計票的系統作弊來看，最早由美國的反共媒體大紀元報導說，「這一次美國大選的電腦計票使用一種名稱『多米尼』的軟體公司，這個軟件過去曾經協助委內瑞拉的馬杜羅作弊贏得大選，這個軟件的背景有中共資金介入，目前伺服器放在德國由SCYTL公司掌握，美軍已經扣押這些電腦證物」，但是，主流媒體卻刻意不報導，或說有關這項作弊軟件的報導是假訊息，如果民主黨的系統作弊事件成立的話，可以證明作弊是普遍情況，那麼這次大選就完全無效，必須重新投票，涉及作弊的人還要被刑事追訴，美國大選是否會走到這一天，恐怕還要等待。