蘇聯黨國崩解時，利用呆帳手法，五鬼搬運，甚至賤價出售黨產，大批蘇聯黨國資產，落入私人口袋。2016年，清查不當黨產的法令剛通過，國民黨內在此之前，就已經開始進行五鬼搬運大法，國民黨的青壯派若有心改革國民黨，當務之急，應該是把這些被納入高層口袋的錢掏出來。圖／取自林家興臉書

大選後，鋼鐵韓粉劉家昌氣急敗壞，大罵國民黨，共產黨，和民進黨，大罵小英會招來戰爭，於是，決定自己出來創建一個新的政黨，黨名是，「中國台灣反共黨」，過去，老劉曾經涉入國民黨黨營事業的「博新傳媒掏空案」，立場與國民黨時好時壞，現在企圖組黨，還大剌剌掛上反共兩字，能夠招來多少人？有沒有運作資金？未來恐怕不太樂觀。

大選之前，我寫了「國民黨氣數已盡」，直指失去反共靈魂的國民黨空有肉體，恐怕活不會很久，沒想到一語成讖，這場選舉大敗之後，國民黨立即陷入內外交迫的情況，青壯派要求黨內改造之聲，不絕於耳，問題是，百年大黨，百病纏身，說改造，談何容易，連中國共產黨也加入嘲諷行列，央視公開說，「百年大黨樹倒猢猻散」，但是，估量中共自身，恐怕也好不到哪裡，中共也無須「鱉笑龜無尾」，國共這兩個百年兄弟黨，都面臨走到末日的情況，誰先谁後，還真的很難說。

其實，國民黨還有15縣市執政，立委席次雖然減少，整體來看，比起2016年的光景，實在好太多，問題是兩年後的地方選舉，恐怕很難維持15縣市，接下來的2024大選，黨內更無人可以挑戰民進黨，這才是青壯派吵鬧不休，為本身前途擔憂的原因。

國民黨舉債12億

黨的名稱，黨的路線，去中國化，以及黨的架構，問題一籮筐，青壯派捐出80萬糧草，希望組成一個改造平台，但是，中常會上，吳敦義被情勢所逼，辭掉主席之後，卻又弄出一個大台商林榮德，擔任代理主席，改革派一片罵聲，問題是沒有大台商出馬扛債，有哪位老兄有本事弄錢養家，這才是最客觀的事實，根據國民黨發言人最近公布的黨內債務，已經舉債12億，前幾天，存在永豐銀行7億元，國民黨打行政官司，依舊失敗，持續被「黨產會」凍結，如果依照吳敦義向外透露，每月要對外借貸3,000多萬，那麼三年來舉債金額，也大約是這個數字，外傳，大選後老韓的500多萬票，可以拿到1.6億政府補助款，也已經被預先用掉，這還不算地方黨部情況，剛辭掉新北黨部主委的李乾龍說，「在地方黨部財務自理情況下，每月開銷300萬，到現在為止，已經自己倒貼4,000萬」，如果主委不是家大業大，恐怕連地方黨部也要關門大吉，所以，李乾龍只好唱起不如歸去的老歌，台北市黨部情況，也不會太好，要靠黨費收入，支撐一個地方黨部，根本是說笑話，別說人事費了，遇到選舉就慘了，現代社會西瓜靠大邊，你要靠商人「斗內」，企業家要看你有沒有機會勝選。

國民黨以為2018年大勝，重返執政充滿希望，只要拿到執政權，討回黨產，立馬可以成功，所以把這一次大選視為救命一舉，如今選輸了，問題必然接踵而來，「打掉重練」，說來簡單，行之不易，一切問題皆因一個錢字。

國民黨藏錢手段高明

過去，富比士雜誌評比國民黨，把它列為全世界最有錢的政黨，沒想到，如今處境如此艱難，但是，從「不當黨產委員會」1月19日公布的資料，國民黨其實還很有錢，問題是藏錢的手段高明，耍賴的方法出眾，有錢可以請律師和黨產會打官司，卻不願意面對黨產被高層掏空的事實，我說高層的意思就是，一般黨員，甚至中央委員或者中常委，恐怕還是無權過問，黨產到底藏在哪裡？

1月19日，「不當黨產處理委員會」公布了這3年的工作，根據報告，歷經3年多的聽證會調查，國民黨所屬中央投資公司，以及其他附屬機構，應該轉移財產給國庫者高達800億，但是，國民黨仍然以各種理由抗命，打行政官司，就以中央投資公司來說，就有276億必須繳回國庫，甚至還有很多倒閉關門，或者逕自把一些大筆投資的債權，直接列為呆帳，封鎖資料，讓你無法追蹤，至於，這些呆帳是真假，恐怕要等青壯派興師問罪，才可能真相大白。

過去，蘇聯黨國崩解時，利用呆帳手法，五鬼搬運，甚至賤價出售黨產，讓禿鷹獲利，然後分贓，這種手法行之有年，根據比爾布勞德所寫的「紅色追緝令」一書中所記錄，大批蘇聯黨國資產，落入私人口袋。2016年，清查不當黨產的法令剛通過，國民黨內在此之前，就已經開始進行五鬼搬運大法，國民黨的青壯派若有心改革國民黨，當務之急，應該是把這些被納入高層口袋的錢掏出來，俗話說，金錢雖然不是萬能，但是，萬事無錢不行，如今，黨內青壯派力拱郭董回鍋，競選國民黨主席，說白了，就是看到郭董的財力，可以為國民黨解決燃眉之急， 提供國民黨活下去的動力，問題是，在國民黨內被31位大老打傷的郭董，新仇舊恨猶在，要他下海救國民黨，真的很難。正所謂求人不如求己，黨內改革派，應該先在自家後院把錢翻出來，這工作比討論黨路線，黨的名稱，還要更重要，因為，「無錢不成黨」。