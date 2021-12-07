CPTPP是甚麼？為何重要？為何台灣需要加入？12月10日由台灣歐洲聯盟研究協會以及台灣國際法學會共同主辦、台灣金融研究院協辦的「台灣申請加入CPTPP與農業開放」座談會，將深入探討此一重要課題，歡迎各界人士出席。

CPTPP全名為「跨太平洋夥伴全面進步協定」 (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP)，目前有成員國11國，包括日本、加拿大、澳洲、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及秘魯。

CPTPP 前身為美國所主導的「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定」（The Trans-Pacific Partnership，TPP），其目的是希望在「亞太經濟合作會議」（APEC，Asia-Pacific Economic Cooperation）之上，鞏固貿易自由化。 2017 年美國總統川普宣布退出之後，TPP 成員國重新擬定共識，2018 年由日本主導，正式成立 CPTPP。2021年，英國、中國、台灣三個國家也遞出加入申請書；美國拜登政府上台之後，也重新評估觀望。

CPTPP 的 11 個會員國總人口數達 5 億，GDP 總和約 11 兆美元、占全球 13.1 %。且其會員國，日本、新加坡、馬來西亞、越南為台灣的前 10 大貿易夥伴，會員國加總占台灣貿易總值超過 24 %。台灣若不希望在東亞甚至國際的貿易上被邊緣化，加入CPTPP對台灣參與亞太區域的經濟整合十分關鍵。而台灣能不能成功進入，對於台灣的國際貿易，又將有什麼影響？

「台灣申請加入CPTPP與農業開放」座談會，由國內重要財經前輩台杉投資管理顧問公司吳榮義董事長擔任主持，邀請具有實務和深入研究的專家學者，有行政院農委會國際處林家榮處長、國立中央大學經濟系邱俊榮教授、國立東華大學法律系徐揮彥教授、台灣金融研訓院黃崇哲院長、國立成功大學法律系許忠信教授、中華經濟研究院WTO及RTA中心李淳 執行長，就國貿、經濟、法律、國際參與、農業開放等各面向進一步研討。

「台灣申請加入CPTPP與農業開放」座談會